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Совет ЕС одобрил предоставление безвизового режима Украине

11 мая в 11:28

Следующим этапом является подписание решения о безвизе 17 мая.

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Министры Евросоюза одобрили безвизовый режим для Украины
siaivo / Depositphotos
Министры сельского хозяйства стран Евросоюза 11 мая одобрили предоставление безвизового режима для Украины. Следующим этапом в получении визовой либерализации Украиной будет подписание соответствующего решения главой Европарламента и главой страны-председателя в ЕС.

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Ранее сообщалось, что Совет послов Евросоюза одобрил решение по предоставлению Украине безвизового режима.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.

Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.

Ранее Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия провели успешный триалог относительно предоставления безвизового режима для Украины, достигнув предварительного соглашения по визовой либерализации для украинцев.

По материалам: Интерфакс-Украина
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