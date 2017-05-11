Совет ЕС одобрил предоставление безвизового режима Украине

Следующим этапом является подписание решения о безвизе 17 мая.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.
Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.
Ранее Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия провели успешный триалог относительно предоставления безвизового режима для Украины, достигнув предварительного соглашения по визовой либерализации для украинцев.Интерфакс-Украина