Порошенко назвал ожидаемый безвиз "историческим событием"

Безвиз с ЕС означает "наше окончательное возвращение в единое европейское цивилизационное пространство".

Порошенко ожидает, что безвиз для Украины 11 мая все-таки утвердят siaivo / Depositphotos

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Европейский Союз 11 мая текущего года положительно рассмотрит и окончательно утвердит безвизовый режим для граждан Украины.

"11 мая Совет ЕС должен окончательно утвердить режим безвизовых поездок граждан Украины в Европу, в страны Шенгенской зоны", - сказал он во время акции "Первая минута мира" вечером 8 мая.

Порошенко отметил, что безвиз с ЕС - это историческое событие, которое "означает наше окончательное возвращение в единое европейское цивилизационное пространство".

Ранее сообщалось, что Совет послов Евросоюза одобрил решение по предоставлению Украине безвизового режима.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.

Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.

Ранее Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия провели успешный триалог относительно предоставления безвизового режима для Украины, достигнув предварительного соглашения по визовой либерализации для украинцев.