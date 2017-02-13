Совбез ООН соберется для обсуждения запуска баллистических ракет в КНДР

Встреча должна состояться 13 февраля.

Совбез ООН обсудит испытания баллистических ракет в КНДР сайт ООН

Соединенные Штаты, Япония ипризвали провести срочную встречу Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить испытание баллистической ракеты в КНДР. В официальном заявлении сказано, что Соединенные Штаты рассчитывают, что встреча пройдет 13 февраля, сообщает Reuters

Ранее сообщалось, что КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты в Японском море. В Пхеньяне утверждают, что таким образом была успешно протестирована возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.

Напомним, Северная Корея вечером 11 февраля около 22:55 по местному времени запустила баллистическую ракету. По оценкам специалистов, это была ракета средней дальности, она не угрожала Северной Америке и не задела территориальные воды Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил запуск ракеты и назвал его "абсолютно неприемлемым", а президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает в этом вопросе Японию "на 100 процентов".