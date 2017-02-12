ЕС призвал КНДР не усиливать существующую напряженность ракетными провокациями

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Высокий представитель ЕС Федерика Могерини намерена провести совещание с представителями стран-членов, чтобы обсудить ответные меры на провокации Пхеньяна.

В ЕС недовольны ракетными провокациями Северной Кореи Flickr/Rock Cohen

обеспокоены запуском Северной Кореей баллистической ракеты и требуют от руководства страны придерживаться резолюций Совета Безопасности ООН, сообщает пресс-служба Европейской службы внешних дел.

"КНДР продолжает игнорировать взятые на себя международные обязательства, что является провокационным и недопустимым. Северная Корея должна прекратить все запуски с использованием технологий баллистических ракет и раз и навсегда отказаться от всех программ по созданию баллистических ракет, в соответствии с требованием Совета безопасности ООН", - подчеркивается в сообщении.

Сотрудники Европейской службы призвали КНДР не усиливать существующую напряженность и возобновить конструктивный диалог с мировым сообществом.

Высокий представитель ЕС по вопросам политики безопасности Федерика Могерини также анонсировала переговоры с Министрами иностранных дел, которые пройдут в ближайшее время. Во время переговоров будет обсуждаться вопрос дальнейшего реагирования на провокации Северной Кореи.

Напомним, Северная Корея в субботу вечером около 22:55 по местному времени запустила баллистическую ракету. По оценкам специалистов, это была ракета средней дальности, она не угрожала Северной Америке и не задела территориальные воды Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил запуск ракеты и назвал его "абсолютно неприемлемым", а президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает в этом вопросе Японию "на 100 процентов".