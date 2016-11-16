Россия начала наступление в Сирии сразу после телефонного разговора Путина и Трампа – FT

Россия нанесла удары в Сирии силами самолетов с авианосца "Адмирал Кузнецов" и ракетами "Калибр" с фрегата "Адмирал Григорович".

РФ ударила по Сирии после разговора Путина с Трампом Delfi.lt

После их разговора в Кремле заявили о достижении согласия в том, что для борьбы с терроризмом необходимы совместные усилия.

А во вторник министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания с представителями Минобороны и ОПК, которое проводил Путин, доложил, что авианосец "Адмирал Кузнецов" начал принимать участие в боевых действиях в Сирии. Министр также сообщил, что фрегат "Адмирал Григорович" совершил пуски ракет по целям в Сирии.

Издание напоминает, что Трамп в ходе всей предвыборной гонки нахваливал Путина и приветствовал участие ВС России в разрешении конфликта в Сирии.

Ранее сообщалось, что в предвыборном штабе Дональда Трампа подтвердили разговор с Путиным, подчеркнув, что инициатива телефонного разговора исходила от России. По данным штаба, стороны обсудили взаимные угрозы и вызовы, а также экономические отношения между двумя странами.

Как говорится в статье свежего еженедельника "Зеркало недели. Украина", пока непонятно, осознает ли президент-республиканец, что вмешательство России в Сирии лишь углубит кризис в этой стране и на Ближнем Востоке в целом, выталкивая все новые и новые волны миграции в Европу, которая уже захлебывается и от мигрантов, и от роста ксенофобии. Практически незаметны его намерения относительно наполнения чем-то другим нынешнего курса США на Ближнем Востоке.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".