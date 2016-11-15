Победа Трампа угрожает основам Евросоюза – The Guardian

Впервые канцлеру Германии пришлось призвать нового лидера в Вашингтоне придерживаться ценностей демократии, которую немцы смогли построить с помощью американцев после Второй мировой войны.

Впервые канцлеру Германии пришлось призвать нового лидера США придерживаться ценностей демократии. Flickr/Michael Vadon

Образ Америки в глазах многих европейцев был взорван нынешними выборами президента. Европу всегда больше притягивала к США сила их ценностей, таких как толерантность, личные права и демократия, чем культурные символы, такие как Голливуд, "Кока-кола" или iPhone.

После победы Дональда Трампа, человека, который провозгласил себя сторонником пыток и убийства семей террористов и который демонстрировал приверженность к автократам, многие европейцы проснулись 9 ноября с ощущением, что Америку, которой они восхищались, у них отобрали.

Об этом на страницах The Guardian обозреватель Натали Ногаред, добавляя, что Америка никогда не была идеальной, так же, как и демократия. Но эрозия американского имиджа как демократии, способной поддерживать общий либеральный порядок в мире, в сочетании в худшим внутренним политическим дискурсом в Европе составляет наибольшую угрозу для Запада в таком виде, в каком он был последние 70 лет.

Можно предположить, что Ангела Меркель – канцлер из Восточной Германии и наиболее влиятельный лидер в Европе - сразу же почувствовала страшный контраст между двумя событиями 9 ноября. Одно из них – полна надежд годовщина падения Берлинской стены, а другая – полна тревог победа Трампа. В 1989 году, когда ликующая толпа прорвалась через стену – символ разделения и угнетения целых наций – Меркель пошла к улице Борнгольмер в Берлине, на которой действовал переход в западную часть города. Как политик Меркель всегда говорила о важности американских ценностей для нее лично и для Европы. В 2009 году она выступила в Конгрессе США, став таким образом первым немецким канцлером, который сделал это после Конрада Аденауэра. Во время своей речи Меркель говорила о своем "восхищении американской мечтой" в месте, где "воздух пропитан духом свободы".

Поэтому не удивительно, что 9 ноября ее первая реакция на победу Трампа была настолько осторожной и сдержанной. Она перечислила "общие ценности", которые объединяют Германию и США: "демократия, свобода так же, как и уважение к верховенству права и достоинства каждой личности независимо от ее происхождения, цвета кожи, вероисповедания, стати, сексуальной ориентации или политических взглядов".

"Опираясь на эти ценности, я бы хотела предложить тесное сотрудничество", - сказала Меркель.

По мнению обозревателя, это было уникальное заявление, которым канцлер Германии сделала то, чего до нее не делал ни один ее предшественник или, по крайней мере, не чувствовал необходимости так действовать. По сути, Меркель установила условия сотрудничества для президента США. Она, похоже, поставила ценности выше вопросов об альянсах. И это сказала лидер страны, чья демократия и институты появились благодаря послевоенной "инженерии" Америки в Европе.

Меркель хорошо понимает, что если сегодня США начнется темная и опасная эра нелиберальности, последствия на Европы будут огромные и фундамент европейского проекта, который уже сильно пошатнулся, окажется даже под большей угрозой. В прошлом году она выступила в роли защитника международных принципов предоставления убежища. И она очень встревожена рисками от того, что Францию сметет феномен Марин Ле Пен. И вот теперь она призывает наиболее могущественного союзника Европы остаться верным сути трансатлантических связей: ценностям, а не только институтам, оружию или торговли.

И если США окажутся неспособными подать правильные сигналы, те в Европе, кто хочет защитить либеральную демократию, вдруг поймут, что ослабли. Так же, если Америке не интересны ценности, которые заложены в основе проекта Евросоюза, тогда способность Европы противостоять силам, которые хотят его демонтировать, постоянно будет снижаться. Стоит лишь посмотреть, как европейские демагоги и экстремисты аплодировали Трампу и насколько Москва была рада его победе, чтобы понять, как безопасность Европы тесно связана с событиями в Америке.

Ранее издание The Guardian писало, что Кремлю нужно найти причины для конфликта с Трампом. Ведь Кремль рискует останется без выдуманного "американского врага", на которого российская власть списывала все пробелеми.

В свою очередь, издание Financial Times писало, что "большая сделка" с Путиным будет стоить Трампу слишком дорого. Директор Польского института международных дел Марцин Заборовский считает, что Трамп может пойти на сделку с Путиным "в рамках существующей системы". Поскольку новоизбранный президент США не может оценить, в какой степени президент России стремится переписать весь период после холодной войны.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.