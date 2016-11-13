Стал известен список кандидатов на должности в администрации Трампа - NYT

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Издание The New York Times узнало шорт-лист кандидатов на должности в администрации Трампа.

Стал известен шорт-лист кандидатов на должности в администрации Трампа Flickr/ Gage Skidmore

Переходную команду новоизбранного президента США Дональда Трампа возглавил Майк Пенс - новоизбранный вице-президент, сообщает NYT . Так, на должность госсекретаря претендуют пять человек.

Двое из них - Джон Болтон и Залмай Халилзад - ранее были постоянными представителями США при ООН. Также рассматривается кандидаты: председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Боб Коркер, экс-спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, а также бывший командующий контингентами США и НАТО в Афганистане генерал Стэнли Маккристал.

Министра обороны также будут выбирать из пяти кандидатов - это сенатор Келли Эйотт, экс-глава разведывательного управления Пентагона Майкл Флинн, сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс, бывший помощник президента Джорджа Буша-младшего по нацбезопасности Стивен Хэдли, а также экс-сенатор от штата Аризона Джон Кайл.

Среди кандидатов на должность секретаря казначейства - Томас Баррак - исполнительный председатель Colony Capital, частный инвестор в недвижимость, Джеб Хенсарлинг - республиканец, член Палаты представителей США, Стивен Мнучин - банкир, экс-глава одной из крупнейших инвестиционных компаний "Goldman Sachs" и основной "финансист" избирательной кампании Трампа, и Тим Поленти - политик, экс-губернатор Миннесоты.

На должность генерального прокурора в новой администрации Трампа претендуют Крис Кристи - губернатор штата Нью-Джерси, член и один из руководителей Республиканской партии, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, и уже упоминавшийся Джефф Сешнс.

На должность главы департамента США внутренних дел претендует Джен Брюэр - экс-губернатор Аризоны, Роберт Грейди - частный инвестор, Харольд Хамм - предприниматель, один из богатейших людей мира, его компания Continental Resources добывает газ и нефть в 13 штатах США, другая - крупнейший перевозчик нефтепродуктов в США, Форрест Лукас - бизнесмен, основатель и президент Lucas Oil, и экс-губернатор Аляски Сара Пэйлин.

Национальную разведку может возглавить Майкл Флинн - экс-директор Агентства военной разведки, Фрэнсис Таунсенд - экс-советник внутренней безопасности времен Дж.Буша, и экс-главы комитета по разведке Питер Хоэкстра и Майк Роджерс.

Претендента на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома всего два: глава предвыборного штаба Трампа Стив Бэннон и председатель Нацкомитета Республиканской партии Райнс Прибас.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".