РФ может направить малые ракетные корабли в Балтийское море - СМИ

Глава флота Нидерландов генерал Роб Веркерк в своем Twitter показал фото двух российских военных корветов с подписью: "Давление в Северном море. Прохождение двух российских военных корветов класса "Свияжск" через голландскую исключительную экономическую зону. Фото с вертолета NH-90".

Номера на борту кораблей не оставляют сомнений в том, что это "Зеленый дол" и "Серпухов", пишет Atlantic Council.

Они оборудованы крылатыми ракетами дальнего радиуса действия типа "Калибр", которые способны нести ядерные боеголовки. Как отмечает издание, версии о том, что корветы останутся в Средиземном море или будут сопровождать "Адмирал Кузнецов" оказались неверны. Напротив, их передвижение по всему Средиземному морю через Атлантический океан в Северное море говорит о том, что корветы, скорее всего, направляются в Балтийское море.

Позже генерал ретвитнул сообщение голландского журналиста Ханса де Врея, в котором тот пишет, что два российских ракетных корабля напраляются в Калининград.

Two Russian corvettes that carry the Kalibr cruise missile are heading for Kaliningrad. Range: 1500km (1st pic) to 2500km (2nd pic) pic.twitter.com/BBgKUMrnAI