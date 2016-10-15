Корабль-разведчик РФ заплыл в экономическую зону Латвии

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Корабль находился на расстоянии 16,1 морских миль от территориальных вод.

ВМС Латвии идентифицировали разведывательный корабль РФ "Жигулевськ" newsbalt.ru

Национальные вооруженные силы Латвии заявили, что зафиксировано разведывательный корабль РФ неподалеку от границы территориальных вод страны.

"В латвийской исключительной экономической зоне, в 16,1 морских милях от территориальных вод, военно-морские силы 14 октября идентифицировали разведывательный корабль "Жигулевськ" класса "Альпинист" вооруженных сил России", - сообщили НВС Латвии в Twitter.

LV ekskl. ekonom. zonā 16.10 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 14.10. identificēja Krievijas BS "Alpinist" klases izlūkkuģi "Zhigulevsk" — NBS (@Latvijas_armija) 15 октября 2016 г.

Ранее Финляндия заявила о нарушение воздушного пространства российским Су-27.

Активность флота и авиации РФ очень сильно повысилась в связи с ухудшением отношений между Россией и Западной коалицией на фоне роста конфликта в Украине.

За минувший год о приближении к своему воздушному пространству русских самолетов неоднократно заявляли правительства балтийских стран и Великобритании. Так, в декабре прошлого года истребители НАТО перехватиливоенный самолет РФ у границ Латвии, а спустя несколько дней к морским границам страны приблизился российский военный корабль.

В то время, как страны-члены НАТО рассматривают данные инциденты как тревожные сигналы о готовности применения силы, в РФ полеты своих бомбардировщики называют "рутинным патрулированием".