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Корабль-разведчик РФ заплыл в экономическую зону Латвии

15 октября в 19:03

Корабль находился на расстоянии 16,1 морских миль от территориальных вод.

Латвия и НАТО
ВМС Латвии идентифицировали разведывательный корабль РФ "Жигулевськ"
newsbalt.ru

Национальные вооруженные силы Латвии заявили, что зафиксировано разведывательный корабль РФ неподалеку от границы территориальных вод страны.

"В латвийской исключительной экономической зоне, в 16,1 морских милях от территориальных вод, военно-морские силы 14 октября идентифицировали разведывательный корабль "Жигулевськ" класса "Альпинист" вооруженных сил России", - сообщили НВС Латвии в Twitter.

 

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Ранее Финляндия заявила о нарушение воздушного пространства российским Су-27.

Активность флота и авиации РФ очень сильно повысилась в связи с ухудшением отношений между Россией и Западной коалицией на фоне роста конфликта в Украине.

За минувший год о приближении к своему воздушному пространству русских самолетов неоднократно заявляли правительства балтийских стран и Великобритании. Так, в декабре прошлого года истребители НАТО перехватиливоенный самолет РФ у границ Латвии, а спустя несколько дней к морским границам страны приблизился российский военный корабль.

В то время, как страны-члены НАТО рассматривают данные инциденты как тревожные сигналы о готовности применения силы, в РФ полеты своих бомбардировщики называют "рутинным патрулированием".

По материалам: ZN.UA
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Тэги корабль Латвия Россия граница территория вода НАТО
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