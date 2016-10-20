Британские корабли вышли навстречу российской авианосной группе

В Великобритании обещали тщательно следить за российскими кораблями, конечным пунктом которых является Сирия.

Два британских военных корабля были отправлены на встречу российской авианосной группе

Навстречу корабельной авианосной группе ВМФ России во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", которая подошла к берегам Шотландии, направлены несколько британских боевых кораблей.

Два британские военные корабля были отправлены на встречу российской авианосной группе, которая направляется в Сирию с Североморска, и плывет на юг от Норвежского моря.

Министр обороны Великобритании Майкл Фаллон заявил, что за кораблями будут тщательно следить. "Мы будем наблюдать, поскольку наша обязанность – обеспечивать безопасность Великобритании", - добавил он, передает британская служба ВВС.

"Admiral Kuznetsov" naval group. Training flights in Norwegian Sea pic.twitter.com/bkZ8wKYeH8 — Military Advisor (@miladvisor) 19 жовтня 2016 р.

HMS Richmond monitors Russian warships in North Sea today

(RN Images) pic.twitter.com/GRVizw7mbp — NavyLookout (@NavyLookout) 19 жовтня 2016 р.

В субботу корабельная группа во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" и атомным крейсером "Петр Великий" в 15.00 начала поход в Средиземное море. Как заявил агентству Reuters высокопоставленный дипломат НАТО, российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики, - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель. Представитель НАТО назвал также такое развертывание РФ кораблей крупнейшим со времен Холодной войны.

СМИ писали, что авианосная группа РФ во главе с "Адмиралом Кузнецовым" выдвинулась из Мурманской области в минувшую субботу, 15 октября. Кроме "Адмирала Кузнецова", в состав группы входят тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения – всего восемь судов. Вышедшая из Североморска группа кораблей Северного флота пройдет через Ла-Манш, направляясь к Гибралтару и далее в Средиземное море к Сирии.

Ранее на встрече в Берлине лидеры Германии и Франции не исключили

в связи с ее действиями в Сирии.

Сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.

Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.