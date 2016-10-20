Британские корабли вышли навстречу российской авианосной группе

В Великобритании обещали тщательно следить за российскими кораблями, конечным пунктом которых является Сирия.
Два британские военные корабля были отправлены на встречу российской авианосной группе, которая направляется в Сирию с Североморска, и плывет на юг от Норвежского моря.
Министр обороны Великобритании Майкл Фаллон заявил, что за кораблями будут тщательно следить. "Мы будем наблюдать, поскольку наша обязанность – обеспечивать безопасность Великобритании", - добавил он, передает британская служба ВВС.
"Admiral Kuznetsov" naval group. Training flights in Norwegian Sea pic.twitter.com/bkZ8wKYeH8— Military Advisor (@miladvisor) 19 жовтня 2016 р.
HMS Richmond monitors Russian warships in North Sea today— NavyLookout (@NavyLookout) 19 жовтня 2016 р.
(RN Images) pic.twitter.com/GRVizw7mbp
В субботу корабельная группа во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" и атомным крейсером "Петр Великий" в 15.00 начала поход в Средиземное море. Как заявил агентству Reuters высокопоставленный дипломат НАТО, российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики, - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель. Представитель НАТО назвал также такое развертывание РФ кораблей крупнейшим со времен Холодной войны.
СМИ писали, что авианосная группа РФ во главе с "Адмиралом Кузнецовым" выдвинулась из Мурманской области в минувшую субботу, 15 октября. Кроме "Адмирала Кузнецова", в состав группы входят тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения – всего восемь судов. Вышедшая из Североморска группа кораблей Северного флота пройдет через Ла-Манш, направляясь к Гибралтару и далее в Средиземное море к Сирии.Ранее на встрече в Берлине лидеры Германии и Франции не исключили введения новых санкций против РФ в связи с ее действиями в Сирии.
Сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.
Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.ZN.UA , Русская служба Би-би-си ,