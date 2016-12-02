Режиссер Сокуров обратился к Путину с просьбой помиловать Сенцова

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Деятель культуры считает неправильным то, что вместо участия в кинофестивалях с другими режиссерами, украинский деятель культуры сидит в холодной русской тюрьме.

Украинский режиссер стал "камнем преткновения" для Сокурова и Путина STR

Российский режиссер Александр Сокуров обратился к президентуВладимиру Путину с просьбой пересмотреть судебное решение в отношении приговоренного к 20 годам лишения свободы украинца Олега Сенцова, сообщает "Росбалт"

Президент и режиссер долго дискутировали на эту тему в ходе совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку, проходящего в Петербурге.

"Он режиссер, мы бы должны с ним соперничать на фестивалях, но вместо этого он сидит в холодной русской тюрьме", - сказал Сокуров.

На замечание Сокурова Путин возразил, что решать судьбу заключенного должен не он, а суд. По словам президента РФ, причина заключения Сенцова кроется не в его творчестве, а в "террористической деятельности" украинца.

"И он осужден не за творчество, а за то, что взял на себя совершенно другие функции, как утверждают органы следствия и суд. А именно – фактически посвятил жизнь террористической деятельности", - сообщил глава РФ.

В свою очередь Александр Сокуров отметил наличие в деле Сенцова "политической коллизии".

"Дело не в том, что он думает. Дело в его намерениях и подготовке противоправных действий, в результате которых могли пострадать наши граждане", - парировал Путин.

По мнению режиссера, милосердие должно превалировать над справедливостью.

"Но по-русски и по-христиански милосердие должно быть выше справедливости", - подчеркнул он.

"По-русски и по-христиански мы не можем без решения суда. Повторю еще раз: никто его не осуждал за взгляды и позицию. Осуждение произошло за его намерения, которые могли привести к действиям террористического характера. На позицию все имеют право", - отметил Путин.

Режиссер напомнил Владимиру Путину о том, что от рук украинского режиссера не пострадал ни один гражданин РФ. На нем, по словам деятеля культуры, "нет смертей".

"Слава богу, что нет. Но могли быть, если бы ему позволили совершить его намерения. Но спасибо, что вы обратили на это внимание. Знаю, что это вопрос чувствительный и буду иметь это в виду", - подвел итог дискуссии Владимир Путин.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Сенцов вины не признал.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова. По совокупности "преступлений" режиссер приговорен к 20 годам колонии строгого режима.

МИД Украины неоднократно настаивал на обмене заключенного режиссера и называл отказ от него российской стороны "циничным".

Осужденного Олега Сенцова поддержали многие деятели искусства и культуры. Так, украинский режиссер Тарас Ткаченко отказался от участия в Московском международном кинофестивале "в знак солидарности с Сенцовым, Кольченко и людьми, которые стоят на фронте". А американский актер Джонни Депп поддержал режиссера в рамках международной кампании "В заключении за искусство".