Министр юстиции пообещал заставить Кремль признать украинское гражданство Сенцова и Кольченко

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Глава минюста Украины Петренко намерен инициировать расширение антироссийских санкций в ответ на отказ выдать политзаключенных.

Петренко пообещал вернуть Сенцова и Кольченко Пресс-служба Кабмина Украины

Министр юстиции Павел Петренко уверяет, что украинские власти найдут способ заставить Россию признать украинское гражданство политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко. В их выдаче в Украину, напомним, было отказано в связи с тем, что Сенцов и Кольченко якобы являются не украинскими, а российскими гражданами.

В связи с этим Петренко заявил, что инициирует расширение антироссийских санкций, если политзаключенные не будут возвращены в Украину.

"Мы никогда не оставим наших граждан один на один с вражеской репрессивной машиной. Возвращение ребят в Украину – это обязательное условие для дальнейшего диалога. Если российская сторона не сделает этого и продолжит издеваться над политическими заключенными, я буду инициировать расширение персональных санкций в отношении причастных к этому российских чиновников", - написал Петренко на своей странице в Facebook.

"Мы заставим Кремль признать их (Сенцова и Кольченко) украинское гражданство!", - отметил Петренко.

Украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова. По совокупности преступлений режиссер приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Второй подсудимый Александр Кольченко приговорен к 10 годам заключения в колонии строгого режима.

Как известно, в течение последнего полугода уже удалось вызволить из России украинскую летчицу Надежду Савченко, а также политзаключенных Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко.