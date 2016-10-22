Министр юстиции пообещал заставить Кремль признать украинское гражданство Сенцова и Кольченко

Глава минюста Украины Петренко намерен инициировать расширение антироссийских санкций в ответ на отказ выдать политзаключенных.
В связи с этим Петренко заявил, что инициирует расширение антироссийских санкций, если политзаключенные не будут возвращены в Украину.
"Мы никогда не оставим наших граждан один на один с вражеской репрессивной машиной. Возвращение ребят в Украину – это обязательное условие для дальнейшего диалога. Если российская сторона не сделает этого и продолжит издеваться над политическими заключенными, я буду инициировать расширение персональных санкций в отношении причастных к этому российских чиновников", - написал Петренко на своей странице в Facebook.
"Мы заставим Кремль признать их (Сенцова и Кольченко) украинское гражданство!", - отметил Петренко.
Украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова. По совокупности преступлений режиссер приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Второй подсудимый Александр Кольченко приговорен к 10 годам заключения в колонии строгого режима.
Как известно, в течение последнего полугода уже удалось вызволить из России украинскую летчицу Надежду Савченко, а также политзаключенных Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко.ZN.UA