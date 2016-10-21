В МИД Украины назвали циничным отказ РФ в выдаче Сенцова

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МИД требует от РФ освободить Сенцова и других украинских политзаключенных.

Сенцов стал заложником агрессивной политики РФ - МИД Украины STR

В Министерстве иностранных дел Украины назвали циничным решение РФ отказать Украине в передаче политзаключенного Олега Сенцова, которого минюст России назвал "российским гражданином".

"Абсолютно циничное решение российской стороны. Олег — гражданин Украины стал заложником агрессивной политики РФ", - заявила пресс-секретарь МИД Мариана Беца в Twitter.

Беца добавила, что внешнеполитическое ведомство требует немедленно освободить осужденных по политическим мотивам Олега Сенцова и всех других украинских политзаключенных в РФ.

1/2 Абсолютно цинічне рішення російської сторони. Олег-громадянин України, став заручником агресивної політики РФ https://t.co/U8k0U1DARt — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 21 жовтня 2016 р.

В пятницу, 21 октября, заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов сообщил, что министерство юстиции РФ отказало Украине в передаче политзаключенного Олега Сенцова.

Украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова. По совокупности преступлений режиссер приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Второй подсудимый Александр Кольченко приговорен к 10 годам заключения в колонии строгого режима.

На текущий момент Москва и Киев продолжают обсуждают возможность обмена Олега Сенцова.

Как известно, в течение последнего полугода уже удалось вызволить из России украинскую летчицу Надежду Савченко, а также политзаключенных Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко.