Путин назвал "мифом" агрессию России – FT

При этом, он пообещал россиянам более низкую инфляцию и сильный рубль.

Путин уверяет, что Россия якобы уважает международные законы. Сайт президента России

Во время ежегодного обращения к федеральному собранию президент Россиизаверил, что его страна якобы не ведет себя агрессивно по отношению к соседям и "уважает международное законодательство". А обвинения в адрес России в развязывании войны и преступлениях, по его словам, это "попытки внешнего давления".

При этом, как сообщает Financial Times, он подчеркнул важность сотрудничества с Китаем, Индией и Японией. Он добавил, что также рассчитывает на помощь США в борьбе с международным терроризмом. Также во время речи Путин пообещал россиянам экономическое улучшение.

"Россияне объединились вокруг патриотических ценностей, чтобы преодолеть экономические проблемы", - сказал он, обещая укрепление рубля. По словам Путина, к 2019 году российский рост ВВП достигнет среднего мирового уровня. Кроме того, он пообещал к 2018 году реформировать налоговый кодекс России, "несмотря на предвыборный процесс".

Но вопреки заверениям Путина в улучшении, цифры говорят обратное. По официальным данным, в 2015 году российская экономика сократилась на 3,7% при росте мирового ВВП примерно на 3%. ВВП России за первое полугодие 2016 года сократился на 0,9%. Согласно прогнозам на следующий год, российскую экономику ждет незначительный рост. Однако, по мнению экспертов, это указывает не столько на ее восстановление, как на начало периода стагнации.

К тому же, российские чиновники постоянно придумывают новые объяснения для россиян, почему экономику страны ждет улучшение. О "дне кризиса" российские чиновники говорили еще в середине 2015 года, а в конце того же года президент РФ Владимир Путин начал употреблять новое выражение – "пик кризиса", о достижении которого он неоднократно информировал жителей России. А уже в сентябре 2016 года в российском правительстве нашли новое слово для измерения кризиса. После "дна кризиса" и "пика кризиса" ситуацию в российской экономике описали как "находимся на плато".

Слова Путина о том, что агрессия России - это якобы "миф" также не соответствуют действительности, если вспомнить о российском оружии и военных в украинском Донбассе, а также о аннексированном Крыме, где Москва разместила значительное количество войск.

Также во время сегодняшней речи Путин предложил Трампу сотрудничать на равных. Он заявил, что у России и США общая ответственность за обеспечение международной безопасности и стабильности, укрепление режимов нераспространения (оружия)".