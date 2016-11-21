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Россия готова заморозить добычу нефти – Путин

21 ноября в 07:45

Путин не видит в заморозке нефти "ущерба для энергетического сектора" РФ.

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Россия заморозит нефтедобычу на нынешнем уровне
rosneft.ru
Россия готова заморозить добычу нефти на нынешнем уровне, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Лиме (Перу).

"Что касается предстоящей встречи ОПЕК и нашей позиции, она остается неизменной и мы об этом уже говорили неоднократно: мы готовы к тому, чтобы заморозить добычу нефти на той полке, на которой сейчас находится эта добыча", - заявил он, сообщает Интерфакс

Путин отметил, что не видит в заморозке добычи ущерба для энергетического сектора России.

О будущей встрече ОПЕК Путин также заявил: "острых вопросов, насколько мы себе представляем, уже не осталось. Ну а мы сделаем со своей стороны все, чего от нас наши партнеры по ОПЕК ожидают. Во всяком случае, заморозить добычу для нас не представляет никакого труда". 

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в конце сентября страны ОПЕК на неформальной встрече в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года. На следующей встрече ОПЕК в Вене 30 ноября страны планируют достигнуть окончательных договоренностей по поводу мер стабилизации нефтяного рынка.

По материалам: Интерфакс
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