Путин предложил Трампу сотрудничать на равных

Президент РФ в своем послании сообщил о "стратегическом паритете" и сотрудничестве на равноправной основе.

Карликовое государство хочет равноправных отношений с Америкой Сайт президента России

Российский президентпредложил избранному президенту США Дональду Трампу сотрудничать на равных.

"Мы готовы к сотрудничеству и с новой американской администрацией. Важно нормализовать и начать развивать двусторонние отношения на равноправной и взаимовыгодной основе", - сказал он в своем послании федеральному собранию РФ.

Путин заявил, что у России и США "общая ответственность за обеспечение международной безопасности и стабильности, за укрепление режимов нераспространения (оружия)".

"Хотелось бы подчеркнуть, что попытки сломать стратегический паритет крайне опасны и могут привести к глобальной катастрофе", - отметил Путин.

Напомним, что номинальный ВВП России за 2015 год составил 1,1 трлн долларов (около 1% от мирового), что в десятки раз меньше, чем в странах-членах НАТО. Так, ВВП США составляет порядка 18 трлн долларов, примерно столько же - в странах ЕС.