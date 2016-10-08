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Последствия в случае негативного голосования по ассоциации Украина-ЕС в голландском парламенте и для Украины, и для Евросоюза будут плачевными.

У Нидерландов есть три основные "обеспокоенности" по украинскому вопросу Андрей Товстыженко, ZN.UA

Если правительство Нидерландов обратится к парламенту с предложением об отказе Нидерландов ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС (СА), а голландский законодательный орган проголосует за него, то это автоматически поставит крест на Соглашении. Об этом пишет Татьяна Силина в статье "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС ?" в свежем номере ZN.ua Автор отмечает, что вероятность того, что правительство все же внесет в парламент предложение об отказе Нидерландов ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС, достаточно велика. Принятие голландским парламентом данного предложения означает, что Соглашение работать не будет.Более того, прекратит свое действие и т.н. временное применение СА, введенное на период ратификации, т.е. пока все 28 стран не примут решение по ратификации документа. Таким образом, в случае негативного решения Нидерландов, последними высказывающих свою волю, зона свободной торговли Украина-ЕС прекратит существование, также завершится реализация и секторальной части Соглашения.По информации источников ZN.ua в украинском правительстве, у Нидерландов есть три основные "обеспокоенности" по украинскому вопросу. Во-первых, голландцы, как показали итоги референдума, и как сигнализирует сегодня Гаага, переживают, что Соглашение может стать первой ступенькой на пути Украины к членству в ЕС. Как отмечает автор, эти переживания надуманные, поскольку главным разочарованием украинцев в Соглашении было как раз отсутствие европейской перспективы в преамбуле документа.Во-вторых, голландцев беспокоит сотрудничество ЕС с Украиной в оборонной сфере. По мнению Гааги, вопросы безопасности – это прерогатива НАТО, а не ЕС. Автор считает и эту "обеспокоенность" надуманной, поскольку "оборонная" часть Соглашения – весьма слабенькая и ни к чему серьезному ЕС не обязывает. "А насколько Евросоюз "готов" помогать Украине в оборонной сфере, демонстрирует российско-украинский конфликт и неготовность ЕС развернуть не только военную, но даже гражданскую миссию на Востоке Украины", - добавляет Силина.В-третьих, жителей Нидерландов тревожит, что благодаря Соглашению Украина может получить прямой доступ к финансам ЕС. Но опять же, поскольку Украина не является кандидатом на вступление в ЕС и Соглашение никоим образом ей это статус не гарантирует, то и доступ к фондам ЕС наша страна автоматически получить не может, пишет автор. Скромные суммы, выделяемые ЕС Украине, не идут ни в какое сравнение ни с объемами финансирования стран-кандидатов, ни с помощью, предоставляемой ЕС, например, Греции.Кроме того, граждане Нидерландов убеждены, что Соглашение даст возможность украинцам свободно перемещаться по Европе (и, главное, по Голландии) с целью трудоустройства, также беспокоят жителей Нидерландов и хорошо известные европейцам украинские проблемы с верховенством права и коррупцией. Силина напоминает, что Соглашение об ассоциации не имеет никакого отношения к готовящемуся безвизовому режиму (это совершенно другой переговорный процесс), а безвизовый режим, в свою очередь, не дает права на трудоустройство и будет введен лишь для краткосрочных поездок украинских граждан в Европу в туристических, деловых, семейных и прочих целях.

Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" в свежем номере еженедельника "Зеркало недели".

Ранее, 22 сентября, выступая в парламенте, нидерландский премьер Марк Рютте заявил, что Нидерланды, вероятнее всего, не будут ратифицировать соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. В соответствии с нормами ЕС, для заключения соглашения об ассоциации с третьей страной, его должны ратифицировать правительства всех стран-участниц союза.

Напомним, 12 апреля были объявлены официальные результаты референдума по ассоциации ЕС и Украины. Согласно им, явка составила 32,28%, превысив необходимые 30%, чтобы референдум был признан состоявшимся. Против ратификации проголосовали 2,5 млн человек или 61% избирателей, за – 1,6 млн человек или 38,21% избирателей.

Подробнее о голландском референдуме читайте в статье Татьяны Силиной "Не все пропало" на страницах еженедельника "Зеркало недели. Украина".