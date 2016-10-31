Нидерланды согласны ратифицировать соглашение между Украиной и ЕС при одном условии – Wyborcza

Рютте хочет внести уточнения, что ассоциация – это не первый шаг к членству.

Рютте хочет уточнить, что соглашение об ассоциации - это не первый шаг к членству, ЕС не будет помогать Украине военно и не будет оказывать дополнительную финансовую помощь. © European Council

Несмотря на то, что в апреле участники консультационного референдума впроголосовали против ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, правительство в Гааге решило все равно ратифицировать документ.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza, добавляя, что так сегодня в Гааге заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Но он при этом также выдвинул условие, чтобы "к тексту соглашения была прикреплена уточняющая декларация, которая среди прочего, подтверждает, что соглашение об ассоциации не будет первым шагом на пути к членству Украины в Евросоюзе".

Нидерландское издание NRC Handelsblad пишет, что подтвердить намерение ратифицировать украинско-европейское соглашение в парламенте Рютте помогла поддержка оппозиции. В дополнительной "юридически обязывающей декларации" также будет идти речь о том, что ЕС не будет предоставлять Украине военную и дополнительную финансовую помощь.

Gazeta Wyborcza отмечает, что на это должны дать согласие все страны Евросоюза. Председатель Европарламента Дональд Туск на своей странице в Twitter написал, что "готов работать дальше с премьер-министром Рютте над поиском хорошего решения для ратификации соглашения с Украиной". Между тем, в Гааге надеются, что удастся решить все вопросы до саммита ЕС в декабре.

Напомним, 12 апреля были объявлены официальные результаты референдума по ассоциации ЕС и Украины. Согласно им, явка составила 32,28%, превысив необходимые 30%, чтобы референдум был признан состоявшимся. Против ратификации проголосовали 2,5 млн человек или 61% избирателей, за – 1,6 млн человек или 38,21% избирателей.

После оглашения первых результатов, премьер-министр Марк Рютте заявил о невозможности продолжать ратификацию соглашения об ассоциации.

Как писало ZN.UA, правительство Нидерландов пытается переложить проблему с ратификацией Соглашения Украина-ЕС, возникшую после голландского референдума, на плечи Европейского Союза. "План правительства Рютте, по информации источников ZN.UA, заключается в том, чтобы убедить партнеров по Евросоюзу принять юридически-обязывающее решение Совета ЕС, в котором учитывались бы "обеспокоенности" Нидерландов", - говорится в статье.

Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".