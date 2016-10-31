Нидерланды пока не приостанавливают ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС – Порошенко

Окончание консультаций по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС перенесли на 1 ноября.

В Нидерландах продолжат консультации по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС pixabay.com

Конечной датой консультаций относительно ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС по результатам референдума в Нидерландах установлено 1 ноября, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Конечной датой консультаций относительно ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС по результатам референдума в Голландии было установлено 1 ноября. Многие скептики, и не только в Украине, ожидали, что именно сегодня будет объявлено о решении относительно приостановки ратификации Соглашения Нидерландами", – написал президент в Facebook.

Порошенко отметил, что на протяжении нескольких дней украинской стороне удалось провести интенсивные переговоры с партнерами из ЕС.

"Я лично провел десяток телефонных разговоров, в том числе – с Президентами Туском, Юнкером и Шульцем, а также с премьером Нидерландов Рютте", – подчеркнул президент, добавив, что Соглашение об ассоциации имеет не только экономическое и политическое, но также символическое значение.

"Поэтому очень важно, что Нидерланды не приостанавливают ратификацию и продолжат консультации", - заключил он.

Напомним, 26 октября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерландское правительство может подать в парламент законопроект об отказе страны ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, если в ближайшее время компромиссное решение не будет найдено.

Напомним, 12 апреля были объявлены официальные результаты референдума по ассоциации ЕС и Украины. Согласно им, явка составила 32,28%, превысив необходимые 30%, чтобы референдум был признан состоявшимся. Против ратификации проголосовали 2,5 млн человек или 61% избирателей, за – 1,6 млн человек или 38,21% избирателей.

После оглашения первых результатов, премьер-министр Марк Рютте заявил о невозможности продолжать ратификацию соглашения об ассоциации.

Как писало ZN.UA, правительство Нидерландов пытается переложить проблему с ратификацией Соглашения Украина-ЕС, возникшую после голландского референдума, на плечи Европейского Союза. "План правительства Рютте, по информации источников ZN.UA, заключается в том, чтобы убедить партнеров по Евросоюзу принять юридически-обязывающее решение Совета ЕС, в котором учитывались бы "обеспокоенности" Нидерландов", - говорится в статье.

Однако принятие именно юридически-обязывающего решения Совета ЕС, по мнению экспертов, неприемлемо для Украины, поскольку, фактически, это будет означать изменение положений Соглашения, против чего наша страна последовательно выступает еще со времен настойчивых попыток Москвы, также страдавшей обеспокоенностями", "подкорректировать" фундаментальный документ Украины с ЕС.

Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".