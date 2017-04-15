Мир готовится к войне — Горбачев

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

На вопрос, может ли Холодная война стать "горячей", Горбачев ответил, что все возможно.

По словам последнего президента СССР, мир готовится к войне komikz.ru

Последний президент СССРзаявил, что из-за ухудшения отношений между странами, создается впечатление, что мир готовится к войне.

"Язык политиков и высокопоставленных военных становится все более воинственным. Военные доктрины формулируются все более жестко. СМИ подхватывают все это и подливают масла в огонь. Отношения между крупными державами продолжают ухудшаться. Это создает впечатление, что мир готовится к войне. Так что есть все признаки Холодной войны", - сказал Горбачев в интервью немецкому изданию Bild.

На вопрос, может ли Холодная война стать "горячей", Горбачев ответил, что все возможно.

"Все возможно, если мы просто продолжаем наблюдать, сидеть сложа руки и ничего не делать", - добавил Горбачев.

Ранее сообщалось, что американские военные провели испытание ядерной бомбы управляемой модификации В61-12 без заряда на полигоне в штате Невада. Также сообщалось, что КНДР готова ответить на ядерную атаку со стороны США аналогичным ударом.