Мир готовится к войне — Горбачев

На вопрос, может ли Холодная война стать "горячей", Горбачев ответил, что все возможно.
"Язык политиков и высокопоставленных военных становится все более воинственным. Военные доктрины формулируются все более жестко. СМИ подхватывают все это и подливают масла в огонь. Отношения между крупными державами продолжают ухудшаться. Это создает впечатление, что мир готовится к войне. Так что есть все признаки Холодной войны", - сказал Горбачев в интервью немецкому изданию Bild.
На вопрос, может ли Холодная война стать "горячей", Горбачев ответил, что все возможно.
"Все возможно, если мы просто продолжаем наблюдать, сидеть сложа руки и ничего не делать", - добавил Горбачев.
Ранее сообщалось, что американские военные провели испытание ядерной бомбы управляемой модификации В61-12 без заряда на полигоне в штате Невада. Также сообщалось, что КНДР готова ответить на ядерную атаку со стороны США аналогичным ударом.ZN.UA