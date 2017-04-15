США испытали управляемую ядерную бомбу без заряда

Бомбу на полигон сбросил истребитель F-16.
"Эта демонстрация эффективности работы системы полного цикла в реальной баллистической среде является еще одним достижением существующей программы продления службы В61-12", — сказал генерал Майкл Латтон.
На сайте Управления отмечается, что бомбу сбросил истребитель F-16.
Ранее сообщалось, что КНДР готова ответить на ядерную атаку со стороны США аналогичным ударом.
Ранее сообщалось, что в настоящее время Пентагон не планирует наносить удар по Северной Корее, если Пхеньян все-таки проведет очередные испытания ядерного оружия. Однако Вашингтона могут измениться, если КНДР решит атаковать США или кого-либо из союзников – Японию или Южную Корею.
Перед этим власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.ZN.UA