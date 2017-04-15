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Северная Корея заявляет о готовности ответить ядерной атакой на удар США

15 апреля в 10:28

Вице-маршал армии КНДР заявил о готовности к тотальной ядерной войне.

США КНДР
В КНДР заявили о готовности к тотальной ядерной войне
techtrape.wordpress.com
КНДР готова ответить на ядерную атаку со стороны США аналогичным ударом, заявил вице-маршал Корейской Народной Армии Чхве Рён Хе

"Мы готовы ответить на тотальную войну - тотальной войной, на ядерную войну - ядерным ударом", - заявил Чхве Рён Хе.

Агентство Kyodo сообщило, помимо лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на параде ко Дню Солнца присутствует глава Управления государственной безопасности Ким Вон Хон. Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что он репрессирован.

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Ранее сообщалось, что поддержка Северной Кореи может привести Китай к серьезному конфликту с США. Китаю придется балансировать между давлением Дональда Трампа и помощью КНДР.

Подробнее о влиянии удара по Сирии на отношения США и Китая читайте в статье Юлии Курнышовой "Сирийский ход" в игре Трампа и Си Цзиньпина" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги США война Корея КНДР армия
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4 комментария
  • Дима Золочівський Сегодня, 11:55 Удовлетворить убогое тщеславие кремлевских завистников и подражателей Запада возможно лишь в общении с братскими режимами вроде ватного Донбасса, Северной Кореи, Сирии и им подобными. С нормальными у гэбья дела не идут безнадежно. Одни тролли мусорные чего стоят. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Serj Maks Сегодня, 11:43 Ірак теж був готовий... І армія була нічого собі... Де вони тепер разом з хусейном? Ответить Цитировать Пожаловаться
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