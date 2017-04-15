Северная Корея заявляет о готовности ответить ядерной атакой на удар США

Вице-маршал армии КНДР заявил о готовности к тотальной ядерной войне.
"Мы готовы ответить на тотальную войну - тотальной войной, на ядерную войну - ядерным ударом", - заявил Чхве Рён Хе.
Агентство Kyodo сообщило, помимо лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на параде ко Дню Солнца присутствует глава Управления государственной безопасности Ким Вон Хон. Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что он репрессирован.
Ранее сообщалось, что поддержка Северной Кореи может привести Китай к серьезному конфликту с США. Китаю придется балансировать между давлением Дональда Трампа и помощью КНДР.
Подробнее о влиянии удара по Сирии на отношения США и Китая читайте в статье Юлии Курнышовой "Сирийский ход" в игре Трампа и Си Цзиньпина" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".
Интерфакс-Украина