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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Единственным перевозчиком в Пхеньян будет северокорейская авиакомпания Air Koryo.

Китай не полетит в Северную Корею globalmilitaryreview.blogspot.com

Авиакомпания Air China с понедельника, 17 апреля отменит рейсы между Пекином и Пхеньяном из-за роста напряженности в отношениях между Америкой и КНДР

Air China является единственным зарубежным перевозчиком, который осуществляет коммерческие рейсы из Китая в КНДР. Рейсы между столицами двух государств Air China осуществляет три раза в неделю, и ранее рейсы неоднократно отменялись в связи с нехваткой пассажиров и погодными условиями. Таким образом, единственным авиаперевозчиком, который будет осуществлять авиаперевозки в КНДР, останется северокорейская авиакомпания Air Koryo.

Министр иностранных дел Китая Ван И призывает Северную Корею и США остановить провокации, которые могут привести к "необратимым и неуправляемым последствиям". Министр призвал стороны к политическому диалогу, поскольку, по его мнению, это единственный способ решения проблемы.

Ранее власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.

Как сообщалось, администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи.