Короля Таиланда утвердят 1 декабря

В данный момент в стране при власти находится правительство военных.

Отец наследного принца был с военным правительством в хороших отношениях, сохранив престол даже после переворота в стране в 2014 году telegrafist.org

Наследный принц Маха Вачиралонгкорн будет утвержден новым Королем Таиланда 1 декабря.

На рассмотрении был вариант с утверждением кронпринца королем сразу после смерти Пхумипона Адульядета, однако Вачиралонгкорн попросил об отсрочке, чтобы оплакать потерю, предает BBC со ссылкой на источники в тайской власти.

В данный момент в стране при власти находится правительство военных. Отец наследного принца был с ними в хороших отношениях, сохранив престол даже после переворота в стране в 2014 году.

Как сообщалось, король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался 13 октября в возрасте 88 лет в больнице.

Монарх испытывал проблемы со здоровьем последние два года, однако критическим его состояние стало в течение последней недели. В минувшую субботу монарху была проведена процедура по очистке крови от токсинов, лишних солей и жидкостей, что привело к резкому падению давления. После этого врачи были вынуждены подключить короля Таиланда к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пхумипон Адульядет стал королем Таиланда в 1946 году и находился на престоле дольше всех монархов в истории страны.