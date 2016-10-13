Умер король Таиланда

Пхумипон Адульядет испытывал проблемы со здоровьем последние два года,

Адульядет скончался в возрасте 88 лет в больнице

Король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался в четверг в возрасте 88 лет в больнице.

"Его Величество мирно ушел из жизни в госпитале Сирират", - говорится в заявлении королевского дворца, сообщает сингапурское издание "Стрейтс таймс"

По данным издания, монарх испытывал проблемы со здоровьем последние два года, однако критическим его состояние стало в течение последней недели.

В минувшую субботу монарху была проведена процедура по очистке крови от токсинов, лишних солей и жидкостей, что привело к резкому падению давления. После этого врачи были вынуждены подключить короля Таиланда к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пхумипон Адульядет стал королем Таиланда в 1946 году и находился на престоле дольше всех монархов в истории страны.