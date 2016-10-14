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Имя нового короля Таиланда огласят на специальном заседании парламента

14 октября в 01:51

Король Пхумипон Адульядет определился с преемником еще в 1972 году.

Пхумипон Адульядет
Ожидается, что трон займет единственный сын покойного монарха
Имя преемника покойного короля Таиланда Пхумипона Адульядета огласят на спецальном заседании Национального законодательного собрания  в четверг, 13 октября, сообщил премьер-министр страны Прают Чан-Оча.
Пхумипон Адульядет назначил своего преемника еще в 1972 году. Ожидается, что им станет, единственный сын монарха, принц Маха Вачиралонгкорн, передает Reuters.

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Как сообщалось, король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался 13 октября в возрасте 88 лет в больнице.

Монарх испытывал проблемы со здоровьем последние два года, однако критическим его состояние стало в течение последней недели. В минувшую субботу монарху была проведена процедура по очистке крови от токсинов, лишних солей и жидкостей, что привело к резкому падению давления. После этого врачи были вынуждены подключить короля Таиланда к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пхумипон Адульядет стал королем Таиланда в 1946 году и находился на престоле дольше всех монархов в истории страны.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Таиланд король Азия
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