Имя нового короля Таиланда огласят на специальном заседании парламента

Король Пхумипон Адульядет определился с преемником еще в 1972 году.
Пхумипон Адульядет назначил своего преемника еще в 1972 году. Ожидается, что им станет, единственный сын монарха, принц Маха Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Как сообщалось, король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался 13 октября в возрасте 88 лет в больнице.
Монарх испытывал проблемы со здоровьем последние два года, однако критическим его состояние стало в течение последней недели. В минувшую субботу монарху была проведена процедура по очистке крови от токсинов, лишних солей и жидкостей, что привело к резкому падению давления. После этого врачи были вынуждены подключить короля Таиланда к аппарату искусственной вентиляции легких.
Пхумипон Адульядет стал королем Таиланда в 1946 году и находился на престоле дольше всех монархов в истории страны.ZN.UA