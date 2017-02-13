Китай осудил испытания баллистической ракеты в КНДР

В Китае отреагировали через сутки после запуска ракеты.

Китай присоединился к осуждению Северной Кореи за испытания баллистической ракеты vietnambreakingnews.com

Министр иностранных делГенг Шуанг заявил, что его страна осуждает запуск баллистической ракеты в КНДР во время военных испытаний. Шуанг отметил, что такие действия Северной Кореи нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, пишет CNN

Китай является главным экономическим партнером КНДР. Торговля между странами дает возможность держаться Северной Корее, не смотря на режим санкций, изолировавшей ее от остального мира. Однако в последние годы Китай позволяет себе более резкую риторику по отношению к КНДР.

Ранее сообщалось, что КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты в Японском море. В Пхеньяне утверждают, что таким образом была успешно протестирована возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.

Напомним, Северная Корея вечером 11 февраля около 22:55 по местному времени запустила баллистическую ракету. По оценкам специалистов, это была ракета средней дальности, она не угрожала Северной Америке и не задела территориальные воды Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил запуск ракеты и назвал его "абсолютно неприемлемым", а президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает в этом вопросе Японию "на 100 процентов".