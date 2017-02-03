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Глава Пентагона предостерег КНДР про "сокрушительный" ответ на использование ядерного оружия

3 февраля в 08:37

Мэттис добавил, что его визит в Сеул должен стать сигналом для КНДР.

Джеймс Маттис
Джеймс Мэттис пообещал, что любая атака на Южную Корею будет отбита
defense.gov
Министр обороны США Джеймс Мэттис предостерег КНДР, что, в случае использования ядерного оружия Пхеньяном, ответ будет "сокрушительным и эффективным". Про это глава Пентагона заявил во время двухдневной встречи в Сеуле, сообщает Reuters.

Мэттис отметил, что любая атака на США или их союзников будет отбита. Тем самым министр подтвердил намерения США защищать своих союзников в юго-восточной Азии, особенно на фоне подготовки новых ядерных испытаний в Северной Корее.

Министр также добавил, что его визит в Южную Корею должен стать четким сигналом для КНДР. Последняя  продолжает свои ядерные испытания и запугивающую риторику.

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Ранее сообщалось, что министр обороны США посетил Южную Корею для подтверждения американских военных гарантий. Во время визита глава Пентагона обсудил возможность размещения комплекса противоракетной обороны на территории Южной Кореи.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ядерный США Корея КНДР пентагон
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