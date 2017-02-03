Глава Пентагона предостерег КНДР про "сокрушительный" ответ на использование ядерного оружия

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Мэттис добавил, что его визит в Сеул должен стать сигналом для КНДР.

Джеймс Мэттис пообещал, что любая атака на Южную Корею будет отбита defense.gov

Министр обороны СШАпредостерег КНДР, что, в случае использования ядерного оружия Пхеньяном, ответ будет "сокрушительным и эффективным". Про это глава Пентагона заявил во время двухдневной встречи в Сеуле, сообщает Reuters

Мэттис отметил, что любая атака на США или их союзников будет отбита. Тем самым министр подтвердил намерения США защищать своих союзников в юго-восточной Азии, особенно на фоне подготовки новых ядерных испытаний в Северной Корее.

Министр также добавил, что его визит в Южную Корею должен стать четким сигналом для КНДР. Последняя продолжает свои ядерные испытания и запугивающую риторику.

Ранее сообщалось, чтодля подтверждения американских военных гарантий. Во время визита глава Пентагона обсудил возможность размещения комплекса противоракетной обороны на территории Южной Кореи.