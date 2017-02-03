Глава Пентагона предостерег КНДР про "сокрушительный" ответ на использование ядерного оружия

Мэттис добавил, что его визит в Сеул должен стать сигналом для КНДР.
Мэттис отметил, что любая атака на США или их союзников будет отбита. Тем самым министр подтвердил намерения США защищать своих союзников в юго-восточной Азии, особенно на фоне подготовки новых ядерных испытаний в Северной Корее.
Министр также добавил, что его визит в Южную Корею должен стать четким сигналом для КНДР. Последняя продолжает свои ядерные испытания и запугивающую риторику.министр обороны США посетил Южную Корею для подтверждения американских военных гарантий. Во время визита глава Пентагона обсудил возможность размещения комплекса противоракетной обороны на территории Южной Кореи. ZN.UA