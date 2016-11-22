Калифорния готовится к референдуму о независимости

Авторы петиции о плебисците назвали свой документ "Calexit" и хотят начать собирать подписи на проведение референдума.

На сроки проведения плебисцита повлияла победа на президентских выборах в США Дональда Трампа

Сторонники выхода Калифорнии из состава США подали в канцелярию генерального прокурора штата петицию о проведении соответствующего референдума, сообщает Los Angeles Times

На сроки проведения плебисцита повлияла победа на президентских выборах в США Дональда Трампа. Ведь, как заявил вице-президент и соучредитель кампании Calexit (от сочетания слов англ. California — Калифорния и англ. Exit - выход) Маркус Руис Эванс, его группа планировала провести референдум позже.

Сторонники отделения штата от США надеются на проведение голосования по своей инициативе уже в 2018 году. Хотя авторы петиции назвали свой документ "Calexit: плебисцит 2019 года о независимости Калифорнии".

Сторонники независимости Калифорнии смогут начать сбор подписей за свою инициативу уже весной. Уже сейчас 13 тыс. человек согласились участвовать в сборе подписей на волонтерских началах.

По словам вице-президента и сооснователя Yes California Маркуса Руиса Эванса, это движение ведет деятельность более двух лет. Оно отстаивает интересы калифорнийских налогоплательщиков, которые платят в федеральную казну больше, чем штат получает от правительства США. Сторонники независимости также считают, что жители Калифорнии с культурной точки зрения отличаются от населения остальной части страны.

Стоит подчеркнуть, что большинство жителей Калифорнии голосовали на выборах 8 ноября за Хилари Клинтон - кандидата от Демократической партии.

Напомним, что в США продолжаются акции протеста против Трампа. Так, 15 ноября около четырех тысяч студентов из штата Калифорния вышли на улицы, держа плакаты с лозунгами "Не мой президент".

Как говорится в статье еженедельника "", пока непонятно, осознает ли президент-республиканец, что вмешательство России в Сирии лишь углубит кризис в этой стране и на Ближнем Востоке в целом, выталкивая все новые и новые волны миграции в Европу, которая уже захлебывается и от мигрантов, и от роста ксенофобии. Практически незаметны его намерения относительно наполнения чем-то другим нынешнего курса США на Ближнем Востоке.

Подробнее о том, чего можно ожиать от Трампа на посту президента США читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белокоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?".