Путин заявил о возможной "большой разнице" между предвыборной риторикой и реальной политикой Трампа

В Кремле пока не знают, чего ждать от новоизбранного президента США.

Путин допускает, что слова Трампа не будут соответствовать его действиям на посту президента США kremlin.ru

Реальная политика новоизбранного президента СШАможет сильно отличаться от его предвыборной риторики, заявил президент США Владимир Путин.

"По поводу вновь избранного президента Соединенных штатов: мы все хорошо понимаем, все знают, что между предвыборной риторикой и реальной политикой большая разница всегда практически во всех странах. Что касается заявлений господина Трампа о том, что хотел бы вернуть в США предприятия и обеспечить тем самым рабочие места в своей собственной стране… Ну что здесь плохого?", – цитируют заявление Путина российские СМИ.

Российский лидер также заявил, что избрание Трампа президентом не повлияет на развитие торговли в странах АТЭС.

Ранее издание Financial Times писало, что радость Кремля от победы Дональда Трампа на выборах президента США может очень скоро испариться. Хотя признаков того, что Трамп будет вести переговоры с российским президентом, хватает, нет никаких гарантий, что этот разговор к чему-то приведет. Более того, может оказаться, что Москве будет сложнее справиться с новым президентом США, чем она рассчитывает.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".