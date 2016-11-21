Путин заявил о возможной "большой разнице" между предвыборной риторикой и реальной политикой Трампа

В Кремле пока не знают, чего ждать от новоизбранного президента США.
"По поводу вновь избранного президента Соединенных штатов: мы все хорошо понимаем, все знают, что между предвыборной риторикой и реальной политикой большая разница всегда практически во всех странах. Что касается заявлений господина Трампа о том, что хотел бы вернуть в США предприятия и обеспечить тем самым рабочие места в своей собственной стране… Ну что здесь плохого?", – цитируют заявление Путина российские СМИ.
Российский лидер также заявил, что избрание Трампа президентом не повлияет на развитие торговли в странах АТЭС.
Ранее издание Financial Times писало, что радость Кремля от победы Дональда Трампа на выборах президента США может очень скоро испариться. Хотя признаков того, что Трамп будет вести переговоры с российским президентом, хватает, нет никаких гарантий, что этот разговор к чему-то приведет. Более того, может оказаться, что Москве будет сложнее справиться с новым президентом США, чем она рассчитывает.
Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".РИА Новости