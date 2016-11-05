Испанцев призвали игнорировать школьные домашние задания

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Альянс школьных родительских комитетов Испании считает, что система образования в стране очень устарела.

В Испании протестуют против домашних заданий

Испании альянс школьных родительских комитетов призвал граждан к семейным забастовкам против домашних заданий. В альянсе, в который входят родительские комитеты 12 тыс. испанских школ предлагают игнорировать домашние задания все выходные дни в ноябре, а вместо этого советуют родителям больше времени проводить вместе с детьми, сообщает Русская служба ВВС.

Альянс считает, что образование в Испании устарело, а в школах слишком сильно полагаются за "зубрежку" вместо того, чтобы научить детей анализировать информацию и выбирать самое нужное. Также в альянсе считают, что в испанских школах игнорируют потребность детей в отдыхе.

Испания занимает одно из высоких мест по времени, которое дети тратят на домашнее задание, - 11-е из 64 возможных.

В среднем испанские школьники тратят 6,5 часов в неделю. Первое место по загруженности школьников в рейтинге. Самые лучшие результаты по уровню знаний показывают Финляндия и Южная Корея, где дети тратят на домашнюю работу меньше трех часов в неделю.

Об этой же проблеме читайте в статье "Домашнее задание для родителей" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".