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Испанцев призвали игнорировать школьные домашние задания

5 ноября в 03:22

Альянс школьных родительских комитетов Испании считает, что система образования в стране очень устарела.

образование
В Испании протестуют против домашних заданий
В Испании альянс школьных родительских комитетов призвал граждан к семейным забастовкам против домашних заданий. В альянсе, в который входят родительские комитеты 12 тыс. испанских школ предлагают игнорировать домашние задания все выходные дни в ноябре, а вместо этого советуют родителям больше времени проводить вместе с детьми, сообщает Русская служба ВВС.

Альянс считает, что образование в Испании устарело, а в школах слишком сильно полагаются за "зубрежку" вместо того, чтобы научить детей анализировать информацию и выбирать самое нужное. Также в альянсе считают, что в испанских школах игнорируют потребность детей в отдыхе.

Испания занимает одно из высоких мест по времени, которое дети тратят на домашнее задание, - 11-е из 64 возможных.

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В среднем испанские школьники тратят 6,5 часов в неделю. Первое место по загруженности школьников в рейтинге. Самые лучшие результаты по уровню знаний показывают Финляндия и Южная Корея, где дети тратят на домашнюю работу меньше трех часов в неделю.

Об этой же проблеме читайте в статье "Домашнее задание для родителей" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: Русская служба Би-би-си
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