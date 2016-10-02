В Испании от взрыва в кафе пострадали 77 человек

Взрыв был очень сильный.
В Испании в городе Велес-Малага произошел взрыв газового баллона в кафе "Монтера" в субботу, 1 октября, около шести вечера по местному времен. В результате ранены 77 посетителей заведения, сообщает El Mundo.
"Взрыв был очень сильный – повыбивало все окна и двери, повредило мебель. Среди раненных четверо получили сильные травмы, но их жизни ничего не угрожает… Еще 20 человек получили незначительные повреждения, так что после оказания медицинской помощи их отпустили домой. Остальные – находятся в больницах".
Взрыв не вызвал сильного пожара. Причины инцидента устанавливаются правоохранителями.