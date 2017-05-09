Эрдоган раскритовал ЕС за исламофобию

Президент Турции направил послание ко Дню Европы.
В обращении Эрдоган заявил, что наибольшей угрозой для будущего ЕС является рост влияния ультраправых сил.
"К сожалению, такие социальные недуги, как дискриминация, культурный расизм, ксенофобия и исламофобия быстро распространяются на европейском континенте. Ультраправые партии захватывают социально-политическую жизнь Европы", - заявил Эрдоган.
Он выразил готовность продолжить процесс вступления в ЕС, но переговоры необходимо проводить "в рамках взаимоуважения и равенства". При этом, он напомнил о роли, которую Анкара играет в решении миграционной кризиса.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова выйти из переговоров о присоединении к Евросоюзу. Президент добавил, что Турция не готова "ждать у дверей вечно".Анадолу