Эрдоган раскритовал ЕС за исламофобию

Президент Турции направил послание ко Дню Европы.

Эрдоган обвинил Европу в исламофобии kremlin.ru

Президент Турции в своем послании по случаю Дня Европы, который отмечается в странах ЕС 9 мая, раскритиковал Европейский Союз за распространение "дискриминации, культурного расизма, ксенофобии и исламофобии", передает Anadolu

В обращении Эрдоган заявил, что наибольшей угрозой для будущего ЕС является рост влияния ультраправых сил.

"К сожалению, такие социальные недуги, как дискриминация, культурный расизм, ксенофобия и исламофобия быстро распространяются на европейском континенте. Ультраправые партии захватывают социально-политическую жизнь Европы", - заявил Эрдоган.

Он выразил готовность продолжить процесс вступления в ЕС, но переговоры необходимо проводить "в рамках взаимоуважения и равенства". При этом, он напомнил о роли, которую Анкара играет в решении миграционной кризиса.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова выйти из переговоров о присоединении к Евросоюзу. Президент добавил, что Турция не готова "ждать у дверей вечно".