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Эрдоган раскритовал ЕС за исламофобию

9 мая в 18:54

Президент Турции направил послание ко Дню Европы. 

Эрдоган рассея
Эрдоган обвинил Европу в исламофобии
kremlin.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем послании по случаю Дня Европы, который отмечается в странах ЕС 9 мая, раскритиковал Европейский Союз за распространение "дискриминации, культурного расизма, ксенофобии и исламофобии", передает Anadolu

В обращении Эрдоган заявил, что наибольшей угрозой для будущего ЕС является рост влияния ультраправых сил. 

"К сожалению, такие социальные недуги, как дискриминация, культурный расизм, ксенофобия и исламофобия быстро распространяются на европейском континенте. Ультраправые партии захватывают социально-политическую жизнь Европы", - заявил Эрдоган. 

Он выразил готовность продолжить процесс вступления в ЕС, но переговоры необходимо проводить "в рамках взаимоуважения и равенства". При этом, он напомнил о роли, которую Анкара играет в решении миграционной кризиса.

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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова выйти из переговоров о присоединении к Евросоюзу. Президент добавил, что Турция не готова "ждать у дверей вечно". 

По материалам: Анадолу
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