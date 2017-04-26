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Эрдоган пригрозил выходом из переговоров о членстве в Евросоюзе

26 апреля в 09:24

По словам турецкого президента, Турция не готова ждать у дверей вечно.

Эрдоган
Эрдоган обвинил европейцев в «исламофобии» и пригрозил выйти из переговоров о членстве в ЕС
kremlin.ru
Президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что его страна готова выйти из переговоров о присоединении к Евросоюзу. Президент добавил, что Турция не готова "ждать у дверей вечно", сообщает Reuters.

По словам Эрдогана, выход Турции из переговоров может быть осуществлен, если некоторые европейские страны "продолжат свою политику агрессивности и исламофобии". Президент также похвалил Британию за выход из Евросоюза и отметил, что это дарит стране новое будущее.

Эрдоган добавил, что, исходя из французских выборов, Евросоюз находится "на грани своего распада". Турецкий президент считает, что для целостности Евросоюза нужна такая страна, как Турция, которая представляет другую веру.

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Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерении обжаловать его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок к основному закону, которые должны существенно расширить полномочия президента.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ считают, что предвыборная кампания была искажена в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволяет считать действительными бюллетени без специальных печатей и создало возможность для мошенничества на референдуме о конституционной реформе.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Турция президент Евросоюз Эрдоган
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