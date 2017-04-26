Эрдоган пригрозил выходом из переговоров о членстве в Евросоюзе

По словам турецкого президента, Турция не готова ждать у дверей вечно.
По словам Эрдогана, выход Турции из переговоров может быть осуществлен, если некоторые европейские страны "продолжат свою политику агрессивности и исламофобии". Президент также похвалил Британию за выход из Евросоюза и отметил, что это дарит стране новое будущее.
Эрдоган добавил, что, исходя из французских выборов, Евросоюз находится "на грани своего распада". Турецкий президент считает, что для целостности Евросоюза нужна такая страна, как Турция, которая представляет другую веру.
Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок к основному закону, которые должны существенно расширить полномочия президента.
Ранее сообщалось, что в ОБСЕ считают, что предвыборная кампания была искажена в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволяет считать действительными бюллетени без специальных печатей и создало возможность для мошенничества на референдуме о конституционной реформе.ZN.UA