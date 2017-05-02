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Турции нечего обсуждать с ЕС, пока не возобновятся переговоры о присоединении - Эрдоган

2 мая в 16:02

Эрдоган просит открыть "новые главы" в отношениях ЕС с Турцией, иначе она уйдет.

Эрдоган Стамбул
Эрдоган готов сказать «пока» Евросоюзу
Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что его стране нечего обсуждать с Евросоюзом, пока тот не предоставит ей перспективу членства. По словам Эрдогана, если Евросоюз не хочет открывать "новые главы" в отношениях с Турцией, тогда Турция скажет ему "пока", сообщает Reuters.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерении обжаловать его результаты в суде.

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Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок к основному закону, которые должны существенно расширить полномочия президента.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ считают, что предвыборная кампания была искажена в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволяет считать действительными бюллетени без специальных печатей и создало возможность для мошенничества на референдуме о конституционной реформе.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Турция реформы президент Евросоюз
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