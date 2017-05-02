Турции нечего обсуждать с ЕС, пока не возобновятся переговоры о присоединении - Эрдоган

Эрдоган просит открыть "новые главы" в отношениях ЕС с Турцией, иначе она уйдет.

Эрдоган готов сказать «пока» Евросоюзу

Президент Турциирассказал, что его стране нечего обсуждать с Евросоюзом, пока тот не предоставит ей перспективу членства. По словам Эрдогана, если Евросоюз не хочет открывать "новые главы" в отношениях с Турцией, тогда Турция скажет ему "пока", сообщает Reuters

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерении обжаловать его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок к основному закону, которые должны существенно расширить полномочия президента

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ считают, что предвыборная кампания была искажена в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволяет считать действительными бюллетени без специальных печатей и создало возможность для мошенничества на референдуме о конституционной реформе.