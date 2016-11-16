Бывшие генсеки НАТО не советуют Трампу уступать Украину России – The Guardian

Схеффер предполагает, что новый американский президент может согласиться на доминирование России над Украиной в обмен на обещание не нападать на Балтию.

Схеффер и Расмуссен призывают провести саммит НАТО сразу после инаугурации Трампа. NATO

Два бывших генеральных секретаряАндрес Фог Расмуссен и Яп де Гооп Схеффер призвали провести чрезвычайный саммит альянса сразу после инаугурации Дональда Трампа. Они хотят, чтобы на этой встрече Вашингтон официально подтвердил, что будет защищать своих традиционных союзников в случае внешней агрессии.

Об этом пишет The Guardian, добавляя, что бывшие главы НАТО предостерегли нового американского президента от заключения сомнительных сделок с Владимиром Путиным, в рамках которых Запад согласился бы уступить России Восточную Украину и Крым как сферу влияния Кремля. По их словам, это создало бы прецедент для дальнейшего российского экспансионизма против соседних стран.

"Если мы согласимся с аннексией Крыма, мы откажемся от основанного на правилах мирового порядка. И это повлечет последствия в других местах в мире", - сказал Расмуссен.

В свою очередь, Схеффер боится, что Трамп пойдет на торги с Кремлем и предложит ему Восточную Украину и Крым в обмен на обещание, что российские войска не будут вторгаться в страны Балтии.

"Если принятие аннексии Крыма состоится, это станет первым случаем со времен Второй мировой войны, когда границы были изменены грубой силой. Такая сделка станет для России и президента Путина политическим алиби, которое позволит расширить сферу влияния на страны, которые он называет своим "ближним зарубежьем". Думаю, это создаст очень плохой прецедент. У Кремля может сложиться ложное впечатление, что если ждать достаточно долго, то НАТО, Евросоюз и Америка наконец сдадутся", - сказал Схеффер.

Как говорится в статье свежего еженедельника "Зеркало недели. Украина", пока непонятно, осознает ли президент-республиканец, что вмешательство России в Сирии лишь углубит кризис в этой стране и на Ближнем Востоке в целом, выталкивая все новые и новые волны миграции в Европу, которая уже захлебывается и от мигрантов, и от роста ксенофобии. Практически незаметны его намерения относительно наполнения чем-то другим нынешнего курса США на Ближнем Востоке.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".