Кремлю нужно найти причины для конфликта с Трампом – The Guardian

Российские власти могут теперь остаться без "американского врага", которого годами обвиняли во всех проблемах россиян.

Путин слишком долго занимал противоположную позицию к мировому господствующему порядку, чтобы после победы Трампа стать его частью. ТАСС

За два дня до выборов в США государственный российский телеканал "Россия 24" запустил отсчет времени до открытия избирательных участков. Такого высокого внимания россияне не уделяли даже собственным выборам.

Но несмотря на все слова взаимного восторга между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, настроение после объявления результатов в России можно скорее назвать сметением, чем эйфорией.

Об этом на страницах The Guardian пишет российский журналист Олег Кашин. Он напоминает, что ответ некоторых российских чиновников указывал на удовлетворенность. Депутаты Государственной Думы аплодировали Трампу. Губернатор Омской области Виктор Назаров объявил, что на выборах в Америке победила партия Путина – "Единая Россия". А главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симонян написала на своей странице в Twitter, что после победы республиканца ей хочется ездить по Москве с флагом США.

Однако, чиновники высокого ранга отреагировали на новости настороженно. Премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что в России есть гораздо более важные проблемы, чтобы беспокоиться победой Трампа. Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал россиян подождать, когда новый президент начнет действовать, а не фокусироваться лишь на его риторике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал, что еще рано говорить, улучшит ли победа Трампа худшие со времен окончания Холодной войны американо-российские отношения.

"Вряд ли кто-то из российских политиков захочет это признать, но Россия была лучше подготовленной к победе Хиллари Клинтон. Ведь так сохранилась бы американская внешняя политика, а заодно и оппозиционная риторика, которую российские политики используют уже несколько лет", - говорится в статье.

Автор отмечает, что несмотря на выражение поддержки Трампу, российская пропагандистская машина не ожидала, что он победит. Когда избирательные участки в США открылись, Симонян написала на своей странице в Twitter: "Покойся с миром, демократия!". Убеждение, что американские системе нельзя доверять, стало популярным с 2012 года, когда Путин стал президентом России в третий раз.

Согласно российской пропаганде, США ввергли Ирак, Ливию и Сирию в хаос, и теперь хотят, чтобы и Россию тоже постигла такая же судьба. А Путин якобы единственный, кто способен сдержать Америку и спасти россиян от катастрофы. Москва также обвиняет Вашингтон в начале Евромайдана в Украине, в поддержке российской оппозиции и подталкивании Европы к введению санкций, которые на самом деле введенные в ответ на российскую агрессию против Украины.

На протяжении последних пяти лет разговоры о "американском враге" вошли в повседневную жизнь россиян. Наклейки с оскорбительными словами в адрес президента Барака Обамы стали очень популярными среди автомобилистов, а в сфере обслуживания: от кафе до парикмахерских – нередко можно увидеть объявление, что "Обаму здесь не обслуживают".

"Победа Клинтон позволила бы сохранить эти настроения. Но победил Трамп, и это уничтожает эту риторику. Российские депутаты аплодировали республиканцу, не понимая, что на самом деле он подрывает их политическую систему, которой теперь придется решить, как двигаться дальше, когда Америка больше не враг", - говорится в статье.

Автор добавляет, что существует и другая проблема. Путин всегда занимал позицию сторонника неоконсервативного тренда, который родился из недовольства мировым порядком в 21-м веке. Путин "обожает" ругать Запад за чрезмерный интерес к правам меньшинств, за политику в сфере беженцев и других либеральных проблем. И теперь, когда Запад тоже изменил свое отношение к этим проблемам, Кремль не знает, что ему делать.

Российским властям был нужен Трамп, но в роли проигравшего, а не победителя. Так они смогли бы продолжать противостоять международному господствующему порядку, а не быть его частью.

"Теперь главной внешнеполитической целью Путина должен стать конфликт с Трампом, потому что без этого Кремлю больше не будет кого обвинять в российских проблемах кроме самой России", - говорится в статье.

Напомним, что в одном из своих недавних интервью Трамп сообщил, что получил "чудесное" письмо от российского лидера, добавив, что в ближайшее время намерен провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

В свою очередь, издание Financial Times писало, что "большая сделка" с Путиным будет стоить Трампу слишком дорого. Директор Польского института международных дел Марцин Заборовский считает, что Трамп может пойти на сделку с Путиным "в рамках существующей системы". Поскольку новоизбранный президент США не может оценить, в какой степени президент России стремится переписать весь период после холодной войны.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.