Украина рассматривает вопрос возможного отключения ОРДО от энергоснабжения – Тука

Замглавы МинВОТ предупредил о возможных ответных действиях боевиков после прекращения поставок электроэнергии в ОРЛО.

В последнее время оплата за электроэнергию с оккупированных территорий Донецкой области не ведется

Вопрос о прекращении энергоснабжения оккупированных районов Донецкой области в данный момент обсуждается, однако не стоит так остро, как в Луганской области, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий

"Задолженность Донецкой обл. составляет 5,8 млрд, а из них чуть менее 500 млн – это задолженность потребителей на неконтролируемой территории. В Донецкой обл. разительная диспропорция... Вопрос возможного отключения рассматривается, но не стоит так остро, как в Луганской области", – заявил он в комментарии "112 Украина".

Замминистра также указал, что в последнее время оплата за электроэнергию с ОРДО не ведется.

Отвечая на вопрос о том, возобновится поставка электроэнергии в ОРЛО после погашения задолженности, заместитель министра отметил, что вокруг оккупированных территорий возникла сложная ситуация.

"Исходя из того, что сейчас приостановлены любые хозяйственные отношения с неконтролируемыми территориями, говорить о каких-то перспективах погашения существующей задолженности было бы слишком оптимистично. К сожалению, я должен констатировать, что с моей точки зрения это может привести к отключению на постоянной основе", – подчеркнул он.

Тука допускает, что боевики могут принять меры в ответ на отключение электроэнергии.

"Я лично сделал три официальных письма о предупреждении о возможных негативных последствиях таких действий... Единственная линия электропитания, которая осталась невредимой и благодаря которой подается электроэнергия с Счастинской станции на всю территорию Луганской области, эта линия электропитания в нескольких участках идет просто по линии разграничения. Чтобы обезвредить эту линию, достаточно просто сделать меткий выстрел по изолятору из снайперской винтовки и потом не давать возможности ремонтным бригадам выйти на починку. Таким образом вся Луганская область может оказаться в заложниках от позиции террористов", – предупредил заместитель министра.

Чиновник также отмечает, что ОРЛО может частично обеспечить свои потребности в электроэнергии за счет РФ.

"Не в полном объеме, а частично они так и делают. Есть линия электропитания, которая идет на Луганщину из России. Но в полном объеме она не способна обеспечить Луганщину электроэнергией", - заключил Тука.

Как сообщалось, украинские энергетики решили с 25 апреля прекратить поставки электроэнергии в оккупированные районы Луганской области.

Ранее Тука сообщал, что задолженность Донецкой и Луганской областей за электроэнергию достигла, в общей сложности, 11 миллиардов гривень.