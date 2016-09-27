Владелец канала "112 Украина" попросил политического убежища за рубежом – СМИ

По разным данным, Подщипков попросил убежище в Бельгии или Австрии. Финансовую и юридическую помощь ему может оказывать беглый Онищенко.

Андрей Подщипков просит политического убежища за рубежом 112.ua просит политического убежища в Бельгии, сообщает "Детектор Медиа" со ссылкой на бывшего креативного продюсера канала Виктора Зубрицкого.

Подщипков пожал документы еще в начале 2016 года якобы из-за "политического давления в Украине".

По словам Зубицкого, изначально Подщипков обращался с просьбой о политическом убежище к властям Австрии, однако юристы убедили его обратиться за получением статуса беженца в Брюсселе, где он проживает.

При этом, по данным СМИ, Подщипков владеет лишь 1% акций телеканала 112.

В свою очередь, портал kp.ua со ссылкой на собственный источник в СБУ сообщает, что Подщипков просит политубежища именно в Австрии, где находится последние несколько месяцев после конфликта с другими акционерами 112-го канала. Помощь в получении там политического убежища ему оказывал народный депутат Александр Онищенко. "Взамен Подщипков должен поддержать Онищенко в PR кампании по созданию образа преследуемого украинской властью", - сообщил источник.

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск Александра Онищенко по подозрению в присвоении средств государственной компании"Укргаздобыча" и нанесении государству ущерба на сумму 1,6 млрд долларов. К этому времени депутат уже успел покинуть пределы страны. В то же время, Интерпол сможет объявить депутата в международный розыск не ранее октября.

Виктор Зубрицкий также находится в розыске - по обвинению в причастности к разгону Майдана.

Ранее в СМИ появилась информация, что сделка о покупке Порошенко телеканала "112 Украина" сорвалась. Посредником выступал Александр Онищенко. "Начался торг. Порошенко хотел, чтобы канал купили-продали 17 млн долларов, а владелец телеканала Андрей Подщипков просил минимум 25 млн долларов", - рассказывает Онищенко.

По его словам, чтобы сбить цену на телеканал "112 Украина", подконтрольный президенту Нацсовет по телевидению и радиовещанию провел проверку телеканала и объявил целую серию предупреждений по цифровой лицензии и попытался отозвать ее через суд.

В администрации президента Украины опровергли информацию, распространенную Онищенко.

Идеологом процесса, по данным информированных источников в Администрации президента, выступает друг Порошенко Игорь Кононенко и близкий к нему медиа-менеджер Дмитрий Носиков. Последнему приписывают идею создания медиа-холдинга, который объединил бы под одной президентской крышей три ведущих новостных телеканала – 5 канал (ныне принадлежит президенту), телеканал 112 и NewsOne (его собственник – оппозиционный нардеп Евгений Мураев). По поводу 1+1 информация о его грядущей покупке президентом пока не находит своего подтверждения.

Ранее ZN.UA со ссылкой на свои источники писало, что, несмотря на опровержение бизнесменом Игорем Коломойским продажи части телеканала "1+1" близким к президенту структурам, переговоры между бизнесменом и Петром Порошенко все же велись. В частности, Банковой интересен не только "1+1", там ищут возможности получения стабильного влияния на еще несколько вещателей - от "Эры" до NewsOne, чтобы создать "информационный щит президента".

Подробнее читайте в статье Юлии Самаевой "Президент на приватно-державной растяжке" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".