В СБУ подтвердили существование писем со взломанной электронной почты Суркова

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Материалами, добытыми хакерами "Киберхунты", занимается СБ Украины.

СБУ анализирует "письма Суркова" Андрей Товстыженко, ZN.UA

Украинские хакеры из организации "КиберХунта" действительно добыли данные переписки из электронной почты приемной помощника президента РФ, которые свидетельствуют об агрессии РФ против Украины, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак 4 ноября.

"Я могу подтвердить, что такие письма существуют. Так называемой "Киберхунтой" были добыты эти материалы. Сейчас эти материалы исследуются в СБУ", – цитирует УНИАН его заявление на брифинге в Одессе.

По словам руководителя ведомства, добытые хакерами письма по своему содержанию почти полностью соответствуют материалам, ранее добытым украинскими спецслужбами. В частности – касательно плана по федерализации Закарпатья.

"И сведения, которые имеются в этих письмах, и которые были добыты "Киберхунтой", чрезвычайно похожи. То есть, методы исполнения всех этих вещей - на те документы, которые официально фигурируют в материалах уголовного производства", - заключил Грицак.

Накануне украинские хакеры из организации "КиберХунта" опубликовали новый массив данных, якобы полученных в результате взлома электронной почты приемной аппарата помощника Президента РФ Владислава Суркова.

Как сообщается на сайте "Киберхунты", выложенный в свободный доступ дамп размером 340 мб содержит как письма раннего периода (2013-2014 годов), так и свежие данные за 2015-2016 годы. Данные переписки, касаются среди прочего, отвода от линии разграничения в Донбассе тяжелых огнеметных систем, планов по дестабилизации обстановки в Харькове и курировании Сурковым рынка ГСМ в так называемой "ДНР".

Ранее "КиберХунта" заявила, что взломала переписку помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова. Хакеры утверждают, что опубликованные документы – это план по дестабилизации Украины, который был в переписке Суркова с его помощником Карповым.

Министр Юстиции Павел Петренко в связи с этим заявил, что Минюст может может включить документы, которые украинские хакеры якобы получили, взломав электронную почту помощника президента РФ Владислава Суркова, в международные иски против России. Петренко подчеркнул, что документы соответствуют стилю и философии российской власти.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Помощник президента РФ Владислав Сурков, о взломе переписки которого ранее сообщили украинские хакеры, вообще не пользуется электронной почтой.