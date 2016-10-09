СБУ сообщила о задержании российского шпиона

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Агент ГРУ пытался завербовать офицера штаба Сухопутных войск ВСУ.

Агент ГРУ пытался завербовать одного из старших офицеров штаба Сухопутных войск ВСУ СБУ

В Ровно задержали агента Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, сообщила пресс-службавечером в воскресенье, 9 октября.

"Шпион - гражданин Украины, который постоянно проживает в России, должен был завербовать одного из старших офицеров штаба Сухопутных войск ВСУ", – говорится в сообщении.

Как стало известно СБУ, российский агент предлагал украинскому офицеру деньги и российское гражданство за передачу документов с грифом "секретно" и "совершенно секретно", касающихся боевой подготовки, вооружения, мобилизационного развертывания и военного сотрудничества Вооруженных сил Украины с иностранными партнерами.

Сумма вознаграждения зависела от актуальности и важности секретных данных.

Контрразведка СБУ установила, что куратором шпиона является сотрудник российских спецслужб Александр Илюхин.

Украинский офицер, которого пытались завербовать, обратился в СБУ. 7 октября российский шпион въехал в Украину для получения секретных документов, над которыми уже "поработали" оперативники СБУ.

С субботу, 8 октября, его задержали с поличным при получении флешки с дезинформацией. Продолжаются следственные действия, сообщили в СБУ.