В прокуратуре при содействии США создадут службу по тайной проверке прокуроров

Новая структура станет "карающим мечом" для очистки системы от коррупции, заявил глаа ГПУ.

Украинских прокуроров будут тайно проверять на причастность к коррупции Андрей Товстыженко, ZN.UA

В Генпрокуратуре при содействии США создается служба, которая тайно будет проверять прокуроров на причастность к коррупции, сообщил генпрокурор Украины19 сентября.

"Второе направление – это создание вместе с американскими коллегами специального подразделения IG – генеральная инспекция, которая сейчас буквально отбирается на конкурсе, на должность руководителя подано аж 99 заявок желающих. Эта служба будет уполномочена проверять сигналы о коррупции или злоупотреблениях любого работника прокуратуры в тайном режиме и не подчиняется никому, кроме генерального прокурора", – цитирует слова главы ГПУ "Украинская правда".

По словам Луценко, новая структура станет "карающим мечом" для очистки системы.

Он также напомнил, что сейчас при Генпрокуратуре действует служба проверки прокуроров под руководством Петра Шкутяка.

"Уверен, что обе эти структуры дадут результат по очистке сотен прокуроров из сегодняшней 15-тысячной прокуратуры Украины", – добавил он.

Ранее министр иностранных дел Королевства Дания Кристиан Йенсен сообщил, что новую программу по преодолении коррупции в Украине готовят в Евросоюзе, и Дания примет активное участие в ее реализации.

Программа начнет работать с первого января 2017 года и продлится три года. Ее бюджет составит 16 миллионов евро.