Правительство предложило увеличить расходы на МВД на 10%, а на Генпрокуратуру – на 40%

Ведомство Арсена Авакова получит добавку в 10%, а структура Юрия Луценко все 40%. Бюджет НАБУ вырастет на 60%.

Гройсман решил продемонстрировать, "что такое управление государством", на примере госбюджета Правительственный портал

Кабинет министров предлагает выделить в 2017 году на финансирование Национальной полиции Украины 15 млрд 429 млн грн, чтобольше, чем в 2016 году (13 млрд 664 млн грн).

Такие данные содержатся в проекте государственного бюджета (проект №5000), обнародованном на сайте Верховной Рады (приложение №3).

В целом Кабмин предлагает увеличить расходы на Министерство внутренних дел также на 10% - с 37 млрд 247 млн грн до 41 млрд 387 млн грн.

При этом расходы на Генеральную прокуратуру вырастут на 40% - с 3 млн 305 млн грн до 4 млрд 649 млн грн.

Правительство также предлагает увеличить расходы на Национальное антикоррупционное бюро на 60% - с 489 млн грн до 774 млн грн.

Напомним, что правительство подало в Верховную Раду проект госбюджета-2017 с доходами общего фонда 654 млрд грн и расходами 720 млрд грн. На 2016 год доходы предусмотрены в сумме 570 млрд грн, расходы – 640 млрд грн. Таким образом, планируется, что доходы вырастут на 14,7%, расходы – на 12,5%.

Нынешнее правительство было утверждено в Раде 14 апреля. Перед голосованием за его назначение премьер-министром Гройсман заявил в Раде: "Я вам покажу, что такое управление государством!"