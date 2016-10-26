В Кремле опровергли подлинность "плана Суркова": он не пользуется электронной почтой

Сотрудники Администрации президента РФ следуют строго регламентированному режиму работы с секретной информацией, заявили в Кремле.

Официальный Кремль прокомментировал взлом почты Суркова mosmonitor.ru

Помощник президента РФ, о взломе переписки которого ранее сообщили украинские хакеры, вообще не пользуется электронной почтой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщает "Интерфакс", представитель Кремля назвал якобы украденный хакерами "план Суркова" по дестабилизации ситуации в Украине "любопытным документом", к которому советник российского президента не имеет никакого отношения.

"Ознакомились. Любопытный документ. Могу сказать: это не он (Сурков). Более того могу добавить: он не пользуется электронной почтой. Вообще", – заявил Песков пере журналистами.

Представитель российского президента также отметил, что настоящий автор документа "изрядно попотел", верстая данный документ.

Песков также рассказал, что сотрудники Администрации президента ограничены в использовании электронной почты, поскольку должны следовать закону о государственной тайне. Данный закон, по его словам, предписывает следовать строго регламентированному режиму при работе с информацией, составляющей государственную тайну.

"Вот это то, что регламентировано, то, что связано с ответственностью вплоть до уголовной, а все остальное никак не регламентируется", – заключил он.

Ранее министр Юстиции Павел Петренко заявил, что Минюст может может включить документы, которые украинские хакеры якобы получили, взломав электронную почту помощника президента РФ Владислава Суркова, в международные иски против России. Петренко подчеркнул, что документы соответствуют стилю и философии российской власти.

Напомним, организация украинских хакеров "КиберХунта" заявила, что взломала переписку помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова.

Хакеры утверждают, что опубликованные документы – это план по дестабилизации Украины, который был в переписке Суркова с его помощником Карповым, который для конспирации подписывает документы псевдонимом Павлов Николай Николаевич. Карпова ранее Надежда Савченко узнала как одного из ее похитителей.

Организация опубликовала документы под заголовком "План первоочередных мероприятий по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине "Шатун", которые якобы рассчитаны на период ноябрь 2016 – март 2017 года. Среди них также был подан так называемый план по обеспечению Закарпатья федеральным статусом.