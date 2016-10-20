ИС обнародовала доказательства причастности Суркова к "перевороту в ЛНР"

В Кремле попытались организовать в "ЛНР" переворот, чтобы получить над Луганском больше контроля.

В ИС обнародовали аудиозапись допроса "экс-премьера ЛНР" sprotyv.info

Группа "Информационное сопротивление" обнародовала аудиозапись допроса террористами одного из пособников оккупантов, экс-главы так называемого "правительства ЛНР" Геннадия Цыплакова, в ходе которого он рассказывает о причастности к организации "переворота в ЛНР" советника президента РФ Владислава Суркова.

По информации ИС, Цыплаков, задержанный террористами по обвинению в подготовке "переворота в ЛНР", заявил, что на контакт с ним вышли представители Суркова и предложили ему принять участие в изменении системы власти, чтобы сделать ее "контролируемой".

"Он (представитель Москвы, называющий себя Романом, – ред.) позвонил мне и предложил встретиться на "Пилонеслане" на Острой могиле. Я время не помню. Подъехал я туда, подъехал и Рома, мы пообщались. Подъехал с ним еще один человек, мужчина, среднего роста, чернявый, с бородой. Борода седая. Вот мы пообщались, он сказал о том, что необходимо менять систему управления, выстраивать так, чтоб она была контролируема. Для этого необходимо было подготовить депутатов. Провести с ними работу, чтоб они вернули законодательную власть назад, в полномочие главы", – рассказал он на допросе.

Помимо него, в подготовке "государственного переворота" принимали участие экс-глава "парламента ЛНР" Алексей Карякин, депутат "парламента ЛНР" Денис Колесников, Сергей "Одесса", позиционировавший себя как старший офицер ВС РФ из командования 2 АК, "глава парламента ЛНР" с 1 апреля 2016 года Владимир Дегтяренко и прочие.

Цыплаков также рассказал, что должен был встретиться с Владиславом Сурковым лично, при содействии Карякина, часто бывавшего в Администрации президента РФ.

"Я должен был быть в понедельник в АП, через Карякина, Карякин согласовывает этот вопрос, попасть к руководителю… Попасть к Владиславу Юрьевичу, должен был попасть", – рассказал он, указав, что в последний момент встречу по какой-то причине отменили.

В ходе допроса Цыплаков на вопрос "следователя" специально уточняет, что "Владислав Юрьевич" – это Владислав Сурков.

Позже Цыплаков заявил, что планировал лично обсудить с Сурковым финансовые аспекты переровота (займы денежных средств) и его поддержку в случае перемены руководства.

"У него (у Суркова - ред.) есть связи с банком, кажется, "Аваль", потому что он выходец от туда и у них большие связи" - заявил он.

Напомним, 21 сентября главарь"ЛНР" Игорь Плотницкий заявил о предотвращении попытки "переворота" в так называемых "республиках" Донбасса. Вскоре после этого, 24 сентября, задержанный по обвинению в причастности к попытке переворота "экс-премьер ЛНР" Геннадий Цыплаков был найден повешенным в своей тюремной камере.

Издание Washington Post писало, что что пророссийские террористы начали проводить широкомасштабные чистки в своих рядах после информации о том, что лидера так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого якобы пытались свергнуть.