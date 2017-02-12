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В Киеве столкнулось два грузовых поезда

12 февраля в 01:30

Семь вагонов сошли с рельсов. 

Поезд авария
В Киеве сошли с рельсов два состава
Espreso
В Соломенском районе Киева на рельсах станции "Киев-Волынский" столкнулось два грузовых состава. 

По данным очевидцев, в состав с цистернами, стоящий в отстойнике, въехал задом поезд с зерновозами, который двигался со стороны Вишневого. В результате столкновения сошли с рельсов и повреждены 6 зерновозов и 1 цистерна. Жертв нет. 

Вероятно, состав с цистернами стоял слишком близко к стрелочным переводам, что и послужило причиной аварии. 

На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа.

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Как сообщалось, во время январских морозов сломалось 10 скоростных поездов.

По материалам: espreso.tv
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