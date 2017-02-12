В Киеве столкнулось два грузовых поезда

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Семь вагонов сошли с рельсов.

В Киеве сошли с рельсов два состава Espreso

В Соломенском районе Киева на рельсах станции "Киев-Волынский" столкнулось два грузовых состава.

По данным очевидцев, в состав с цистернами, стоящий в отстойнике, въехал задом поезд с зерновозами, который двигался со стороны Вишневого. В результате столкновения сошли с рельсов и повреждены 6 зерновозов и 1 цистерна. Жертв нет.

Вероятно, состав с цистернами стоял слишком близко к стрелочным переводам, что и послужило причиной аварии.

На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось, во время январских морозов сломалось 10 скоростных поездов.