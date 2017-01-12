В Сербии столкнулись пассажирский и грузовой поезда, есть пострадавшие

В результате столкновения 18 человек получили легкие травмы, четыре человека - тяжелые.

В Сербии столкнулись поезда, 22 человека получили ранения @zitteplice

В Сербии на железнодорожном перегоне между городами Нови-Сад и Сомбор. Авария произошла неподалеку от Нови-Сада, 22 пассажира получили ранения, сообщает агентство TANJUG

Пассажирский поезд на небольшой скорости врезался в задний вагон товарного поезда, при этом машинист не пострадал.

Травмы, которые получили пассажиры поезда, неопасны для жизни, заверил сотрудников агентства генеральный директор сербского перевозчика Srbijavoz.

"У нас есть информация о 18 пассажирах, получивших легкие травмы, и четырех тяжелораненых пассажирах. Все они вне опасности", - подчеркнул он.

Дежурный врач одного из медицинских центров Сербии Драган Вулин сообщил о том, что пострадавшие пассажиры получили первую медицинскую помощь, и часть из них была отправлена домой. Представитель Детской больницы Нови-Сада Душан Вукович рассказал о пяти детях, которые пострадали в результате аварии. Они также получили необходимую помощь и были отправлены домой.

"Все дети получили незначительные травмы, им оказали помощь в больнице и отправили домой", - отметил Вукович.

Напомним, 5 декабря в Будапеште столкнулись два состава метро, в результате аварии пострадали десять человек. Все пострадавшие получили легкие травмы, первая медицинская помощь им была оказана на месте.

В ноябре 2016 года на индийской железной дороге произошла крупная авария. Неподалеку от поселка Пукхраян в штате Уттар-Прадеш 14 вагонов скоростного поезда сошли с рельсов, в результате чего погибло больше ста человек, еще 150 получили ранения.