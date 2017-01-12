В Сербии столкнулись пассажирский и грузовой поезда, есть пострадавшие

В результате столкновения 18 человек получили легкие травмы, четыре человека - тяжелые.
Пассажирский поезд на небольшой скорости врезался в задний вагон товарного поезда, при этом машинист не пострадал.
Травмы, которые получили пассажиры поезда, неопасны для жизни, заверил сотрудников агентства генеральный директор сербского перевозчика Srbijavoz.
"У нас есть информация о 18 пассажирах, получивших легкие травмы, и четырех тяжелораненых пассажирах. Все они вне опасности", - подчеркнул он.
Дежурный врач одного из медицинских центров Сербии Драган Вулин сообщил о том, что пострадавшие пассажиры получили первую медицинскую помощь, и часть из них была отправлена домой. Представитель Детской больницы Нови-Сада Душан Вукович рассказал о пяти детях, которые пострадали в результате аварии. Они также получили необходимую помощь и были отправлены домой.
"Все дети получили незначительные травмы, им оказали помощь в больнице и отправили домой", - отметил Вукович.
Напомним, 5 декабря в Будапеште столкнулись два состава метро, в результате аварии пострадали десять человек. Все пострадавшие получили легкие травмы, первая медицинская помощь им была оказана на месте.
В ноябре 2016 года на индийской железной дороге произошла крупная авария. Неподалеку от поселка Пукхраян в штате Уттар-Прадеш 14 вагонов скоростного поезда сошли с рельсов, в результате чего погибло больше ста человек, еще 150 получили ранения.ZN.UA