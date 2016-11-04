В Черкассах жгли шины: активисты протестовали против назначения начальником полиции бывшего советника Кернеса

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Валерий Лютый ранее возглавлял ГАИ Харьковской области и полицию Кривого Рога.

В Черкассах возмущены попыткой назначения начальником полиции бывшего руководителя харьковского ГАИ и экс-советника мэра Харькова Геннадия Кернеса Автомайдан/Facebook

Представители около 40 общественных организаций и политических партий, ряд депутатовгородского и областного советов вечером в пятницу, 4 ноября, протестовали против назначения Валерия Лютого начальником Главного управления Нацполиции области.

Как сообщил ZN.UA один из лидеров ГО "Автомайдан-Черкассы" Сергей Яковенко, заместитель министра внутренних дел генерал-майор Алексей Руденко должен был представить Лютого личному составу сегодня вечером.

Активисты, среди которых представители черкасского "Автомайдана", "Азова", ВО "Свобода" и других организаций, пикетировали облуправление полиции. У входа в здание подожгли шины.

Участникам протеста также удалось войти в помещение и пообщаться в актовом зале с сотрудниками полиции, в том числе, с Лютым.

По словам Яковенко, заместитель главы МВД Руденко во время пикета уехал из ГУ НПУ, а Лютый отказался отвечать на вопрос о своем назначении на должность и потребовал у активистов покинуть здание, так как это будет расцениваться как его захват.

Вскоре Лютый также уехал, и активисты начали раходиться.

Представителей громады и местного самоуправления возмутила попытка назначения начальником полиции бывшего руководителя харьковского ГАИ и экс-советника мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Участники акции требуют проведения прорачного конкурса на должность и назначения руководителем полиции области человека "не из системы", и успешно прошедшего аттестацию.

Валерий Лютый работает в органах внутренних дел с 1985 года. В разное время он занимал должности начальника ГАИ Харькова и Харьковской области, заместителя начальника ГУ МВД в Харьковской области. В 2010 Лютый году ушел из МВД на пенсию, а в 2013 – стал советником харьковского городского головы Геннадия Кернеса по вопросам транспорта.

В сентябре 2015 года Лютый возглавил полицию Кривого Рога. Во время выборов мэра города народный депутат Егор Соболев заявлял, что начальник полиции Лютый избил его помощника Виталия Чернявского.