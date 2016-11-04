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В Черкассах жгли шины: активисты протестовали против назначения начальником полиции бывшего советника Кернеса

4 ноября в 19:56

Валерий Лютый ранее возглавлял ГАИ Харьковской области и полицию Кривого Рога.

Черкассы
В Черкассах возмущены попыткой назначения начальником полиции бывшего руководителя харьковского ГАИ и экс-советника мэра Харькова Геннадия Кернеса
Автомайдан/Facebook
Представители около 40 общественных организаций и политических партий, ряд депутатов черкасского городского и областного советов вечером в пятницу, 4 ноября, протестовали против назначения Валерия Лютого начальником Главного управления Нацполиции области.

Как сообщил ZN.UA один из лидеров ГО "Автомайдан-Черкассы" Сергей Яковенко, заместитель министра внутренних дел генерал-майор Алексей Руденко должен был представить Лютого личному составу сегодня вечером.

Активисты, среди которых представители  черкасского "Автомайдана", "Азова", ВО "Свобода" и других организаций,  пикетировали облуправление полиции. У входа в здание подожгли шины.

Участникам протеста также удалось войти в помещение и пообщаться в актовом зале с сотрудниками полиции, в том числе, с Лютым.

По словам Яковенко, заместитель главы МВД Руденко во время пикета уехал из ГУ НПУ, а Лютый отказался отвечать на вопрос о своем назначении на должность и потребовал у активистов покинуть здание, так как это будет расцениваться как его захват.

Вскоре Лютый также уехал, и активисты начали раходиться.

Представителей громады  и местного самоуправления возмутила попытка назначения начальником полиции бывшего руководителя харьковского  ГАИ и экс-советника мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Участники акции требуют проведения прорачного конкурса на должность и назначения руководителем полиции области человека "не из системы", и успешно прошедшего аттестацию.

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Валерий Лютый работает в органах внутренних дел с 1985 года. В разное время он занимал должности начальника ГАИ Харькова и Харьковской области, заместителя начальника ГУ МВД в Харьковской области. В 2010 Лютый году ушел из МВД на пенсию, а в 2013 – стал советником харьковского городского головы Геннадия Кернеса по вопросам транспорта.

В сентябре 2015 года Лютый возглавил полицию Кривого Рога. Во время выборов мэра города народный депутат Егор Соболев заявлял, что начальник полиции Лютый избил его помощника Виталия Чернявского.

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Тэги Черкассы Лютый Автомайдан полиция Аваков Деканоидзе
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4 комментария
  • Наталя Раченко Сегодня, 21:03 такі як лютий так просто не зникнуть, бо правлять такі самі. Все треба брати в свої руки! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Іван Багряний Сегодня, 21:00 Як тільки з'являється прізвище бандита кернеса(з маленької букви) - обов'язково чекаємо якоїсь гидоти. Наприклад в Харкові , зовсім недавно - якийсь бандит(кернесівський) облив "зеленкою" Сакварелідзе... Це його(кернеса) "стіль" - обливати протестуючих людей : або лайном,або "зеленкою",або лупцювати до каліцтва за допомогою "ментов" і проплачених бандюків... Так оцей - один з тих "ментов". Як кажуть : реставрація розквітає і швидкими темпами. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • 1267890kkkk Сегодня, 20:53 А чему удивляться - эти два харьковских ворюги Гепа и Аваков уже подружились и помогают пристраивать своих людей на "хлебные должности".... об этом все в Харькове знают... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Борис Корниенко Сегодня, 20:51 вот интересно.. порошенко проводит рехформу правосудия.. каковой вводит монополию адвокатов на работу юристом... аваков проводит рехформу.. полиции.. земену всех старых опростоволосихшихся.. но.. в харькове- назначают новаого старого бандюка- черемуху !! в черкасы едет старый-новый лютый.. Ответить Цитировать Пожаловаться
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