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Полицейским в Украине увеличили зарплату

1 ноября в 16:19

Повышенную зарплату сотрудники Нацполиции начали получать по завершению аттестации.

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О конкретных цифрах речь не шла
Uncleroo / Depositphotos
Сотрудники Национальной полиции начали получать повышенную зарплату после аттестации, заявила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

"Мотивация является очень важным фактором. Полицейские должны чувствовать, что за ними стоит государство...Мы увеличиваем зарплаты для участковых, которые также являются важным звеном", - сказала она в ходе брифинга, передает "РБК-Украина".

О конкретных цифрах речь не шла, однако Деканоидзе пояснила, что повышенную зарплату полицейские начали получать по завершению аттестации.

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20 октября Деканоидзе официально заявила об окончании переаттестации полицейских, по итогам которой были уволены 26% руководящего состава полиции.

По материалам: РБК-Украина
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Тэги полиция зарплата Деканоидзе
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