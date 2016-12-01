Украинские военные показали ход испытаний ЗРК на Херсонщине

Военные запускают управляемые ракеты по беспилотникам.

В Херсонской области рядом с Александровкой 1 декабря началась практическая часть контрольных летных испытаний управляемых зенитных ракет средней дальности. Зенитные войска отрабатывают практические задания с боевыми и имитированными пусками ракет по целям. В качестве целей используются беспилотники ВР-3 "Рейс", которые имитируют полет "крылатой ракеты".

Фотографии с испытаний выложены на сайте Минобороны Украины.

В министерстве подчеркивают, что стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины и соблюдением всех норм международного права.

Напомним, 30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UA информацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.

Накауне был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.

25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.

В день начала практической части учений министр обороны Степан Полторак заявил журналистам, что "от России можно ожидать чего угодно", а Украина не будет отвечать на возможный ракетный удар РФ по украинским ЗРК в ходе учений.